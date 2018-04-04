Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал свою версию Любочки
Небольшая скульптура отлита из латуни.
Небольшая скульптура отлита из латуни.
Омский художник Анатолий Коненко решил ответить бизнесмену Роману Рудакову, который требовал деньги с омичей за фото с одним из символов города — Любочкой.
Портал Om1.ru ранее сообщал, что Рудаков проиграл все суды и не смог доказать, что он выкупил права на скульптуры.
Анатолий Коненко решил создать скульптуру Любочки, которую можно будет фотографировать бесплатно. Портрет исторической женщины он создал, сверяясь по старинным фото, пишет «КП в Омске». У художника получилось два варианта жены
Обе скульптуры отлиты из латуни. Для Коненко это совершенно новый материал.
Анатолий Коненко, омский микроминиатюрист:
— Попробовал новые формы и материал. Я до этого никогда не работал с латунью. Кроме того, это не микроминиатюра, а скульптура немного больших размеров. Это было полностью экспериментом, поэтому создание затянулось на год. Получившееся в итоге я до этого момента еще никому не показывал.
Одна из Любочек получилась в виде колокольчика, высотой скульптура всего в 44 миллиметра, а ее вес чуть более 16 граммов. В руках Любочка держит зонтик.
Высота другой скульптуры уже 82 миллиметра, а вес — 82,5 грамма. Эта жена
Добавим, что в будущем Анатолий Коненко предлагает делать скульптуры Любочки на заказ, в качестве сувениров.
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