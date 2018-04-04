Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал свою версию Любочки

Омский художник Анатолий Коненко решил ответить бизнесмену Роману Рудакову, который требовал деньги с омичей за фото с одним из символов города — Любочкой.

Портал Om1.ru ранее сообщал, что Рудаков проиграл все суды и не смог доказать, что он выкупил права на скульптуры.

Анатолий Коненко решил создать скульптуру Любочки, которую можно будет фотографировать бесплатно. Портрет исторической женщины он создал, сверяясь по старинным фото, пишет «КП в Омске». У художника получилось два варианта жены генерал-губернатора.

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Обе скульптуры отлиты из латуни. Для Коненко это совершенно новый материал.

Анатолий Коненко, омский микроминиатюрист:

— Попробовал новые формы и материал. Я до этого никогда не работал с латунью. Кроме того, это не микроминиатюра, а скульптура немного больших размеров. Это было полностью экспериментом, поэтому создание затянулось на год. Получившееся в итоге я до этого момента еще никому не показывал.

Одна из Любочек получилась в виде колокольчика, высотой скульптура всего в 44 миллиметра, а ее вес чуть более 16 граммов. В руках Любочка держит зонтик.

Высота другой скульптуры уже 82 миллиметра, а вес — 82,5 грамма. Эта жена генерал-губернатора держит раскрытую книгу, где читаются слова «Омск» и «Любаша».