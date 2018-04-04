В Иркутске предприниматель снёс ларёк, чтобы улететь на отдых
В Иркутске суд обязал предпринимателя демонтировать торговый павильон, который он незаконно построил в Свердловском округе.
В Иркутске суд обязал предпринимателя демонтировать торговый павильон, который он незаконно построил в Свердловском округе.
Как сообщает 4 апреля 2018 года
Плохая память сыграла с предпринимателем злую шутку. Гражданин Х. был остановлен на пункте пропуска в международном аэропорту Иркутска. Семье пришлось улететь на отдых без главы семьи, и только через четыре дня он отправился к своим детям и супруге.
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