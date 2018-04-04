Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор» и повел 3-0 в серии
Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Акции в память о погибших в Кемерово
04:52 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске предприниматель снёс ларёк, чтобы улететь на отдых

В Иркутске суд обязал предпринимателя демонтировать торговый павильон, который он незаконно построил в Свердловском округе.

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданину Х. вручили требование о добровольном исполнении этого решения, но мужчина сносить строение не спешил, и судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу. Иркутянин вспомнил об этом, когда купил туристическую путевку в Таиланд, и за две недели до вылета демонтировал павильон, но забыл сообщить об этом судебному приставу.

Плохая память сыграла с предпринимателем злую шутку. Гражданин Х. был остановлен на пункте пропуска в международном аэропорту Иркутска. Семье пришлось улететь на отдых без главы семьи, и только через четыре дня он отправился к своим детям и супруге.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Четыре человека ранены в результате стрельбы в офисе Youtube
Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь