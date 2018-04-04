В Иркутске предприниматель снёс ларёк, чтобы улететь на отдых

Как сообщает 4 апреля 2018 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, гражданину Х. вручили требование о добровольном исполнении этого решения, но мужчина сносить строение не спешил, и судебные приставы ограничили его в праве выезда за границу. Иркутянин вспомнил об этом, когда купил туристическую путевку в Таиланд, и за две недели до вылета демонтировал павильон, но забыл сообщить об этом судебному приставу.