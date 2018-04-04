Во Владивостоке один из районов превращается в мусорную свалку

Во Владивостоке район железнодорожной станции «Чайка» превращается в мусорную свалку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «vdk_news24» в социальной сети Инстаграм.

Свалки образуются не только около ж/д станции, но и у расположенного рядом пляжа.

Владивостокцы уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.

«Что так сложно уезжая с шашлыков пакет с мусором в багажник кинуть и выбросить в ближайший по пути контейнер?», — написал местный житель.