Во Владивостоке один из районов превращается в мусорную свалку
Местные жители уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.
Местные жители уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.
Во Владивостоке район железнодорожной станции «Чайка» превращается в мусорную свалку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «vdk_news24» в социальной сети Инстаграм.
Свалки образуются не только около ж/д станции, но и у расположенного рядом пляжа.
Владивостокцы уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.
«Что так сложно уезжая с шашлыков пакет с мусором в багажник кинуть и выбросить в ближайший по пути контейнер?», — написал местный житель.
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