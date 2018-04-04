Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смертный приговор доллару подписан: эксперты о выборе РФ
Украденный 17 лет назад «Лексус» продают за $130 000
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
«Ак Барс» в овертайме победил «Трактор» и повел 3-0 в серии
Нет места жалости. Бьорндален ушел из спорта
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Акции в память о погибших в Кемерово
04:56 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке один из районов превращается в мусорную свалку

Местные жители уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.

Во Владивостоке район железнодорожной станции «Чайка» превращается в мусорную свалку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «vdk_news24» в социальной сети Инстаграм.

Свалки образуются не только около ж/д станции, но и у расположенного рядом пляжа.

Владивостокцы уверены, что именно отдыхающие отставляют по себя кучи мусора.

«Что так сложно уезжая с шашлыков пакет с мусором в багажник кинуть и выбросить в ближайший по пути контейнер?», — написал местный житель.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Сколько будет стоить доллар в апреле? ...
Во Владивостоке состоится открытие выставки «Приморский серфинг» ...
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Четыре человека ранены в результате стрельбы в офисе Youtube
Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь