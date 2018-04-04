Новосибирцы пожаловались на Пасхальную ярмарку в Дзержинском районе

Источник: Вести - Новосибирск

Огромный баннер приглашает на Пасхальную ярмарку, но в большинстве торговых палаток ничего не продают. Покупатели недоумевают: может, рано пришли? Ни яиц, ни молока. Сухофрукты, подушки, полотенца, мед, рыба, семена — вот и весь товар, явно не пасхальный, да и цены малопривлекательны.

Как рассказали арендаторы, условий — о том, что торговать нужно все дни, пока работает ярмарка, с 1 по 6 апреля, с 10 утра или с обеда — им не ставили. Они сами вольны решать, когда приезжать.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yM5NFRaPlFM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина Мельникова, индивидуальный предприниматель: «В субботу часть операторов приехали. Посетителей было мало. Едут некоторые из области» — «Решили подождать поближе к празднику?» — «Да, да».

Организаторы пояснили (без камеры) — мол, будние дни, многие на работе, холодно, торговать себе в убыток никто не будет, ведь за место надо платить.

Ирина Якубова, корреспондент: «Торговать в будние дни невыгодно — покупателей не так много, выручка минимальная, иногда за весь день вовсе ничего не продают, а приходится платить аренду — 1,5 тысячи рублей».