Новосибирцы пожаловались на Пасхальную ярмарку в Дзержинском районе

Огромный баннер приглашает на Пасхальную ярмарку, но в большинстве торговых палаток ничего не продают. Покупатели недоумевают: может, рано пришли? Ни яиц, ни молока. Сухофрукты, подушки, полотенца, мед, рыба, семена — вот и весь товар, явно не пасхальный, да и цены малопривлекательны.
Как рассказали арендаторы, условий — о том, что торговать нужно все дни, пока работает ярмарка, с 1 по 6 апреля, с 10 утра или с обеда — им не ставили. Они сами вольны решать, когда приезжать.
Валентина Мельникова, индивидуальный предприниматель: «В субботу часть операторов приехали. Посетителей было мало. Едут некоторые из области» — «Решили подождать поближе к празднику?» — «Да, да».
Организаторы пояснили (без камеры) — мол, будние дни, многие на работе, холодно, торговать себе в убыток никто не будет, ведь за место надо платить.
Ирина Якубова, корреспондент: «Торговать в будние дни невыгодно — покупателей не так много, выручка минимальная, иногда за весь день вовсе ничего не продают, а приходится платить аренду — 1,5 тысячи рублей».
Вот и получается какая то странная ярмарка — товар недешевый, а из того, что продается, вряд ли можно приготовить хоть одно пасхальное блюдо. Стоило ли тратить силы на организацию такой площадки?
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