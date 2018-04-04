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06:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы пожаловались на Пасхальную ярмарку в Дзержинском районе

Без ассортимента и по магазинным ценам — Пасхальную ярмарку, открытую в Дзержинском районе, новосибирцы назвали провальной. Традиционного набора продуктов к светлому празднику там не купить. А что продают?

Источник: Вести - Новосибирск

Огромный баннер приглашает на Пасхальную ярмарку, но в большинстве торговых палаток ничего не продают. Покупатели недоумевают: может, рано пришли? Ни яиц, ни молока. Сухофрукты, подушки, полотенца, мед, рыба, семена — вот и весь товар, явно не пасхальный, да и цены малопривлекательны.

Как рассказали арендаторы, условий — о том, что торговать нужно все дни, пока работает ярмарка, с 1 по 6 апреля, с 10 утра или с обеда — им не ставили. Они сами вольны решать, когда приезжать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Валентина Мельникова, индивидуальный предприниматель: «В субботу часть операторов приехали. Посетителей было мало. Едут некоторые из области» — «Решили подождать поближе к празднику?» — «Да, да».

Организаторы пояснили (без камеры) — мол, будние дни, многие на работе, холодно, торговать себе в убыток никто не будет, ведь за место надо платить.

Ирина Якубова, корреспондент: «Торговать в будние дни невыгодно — покупателей не так много, выручка минимальная, иногда за весь день вовсе ничего не продают, а приходится платить аренду — 1,5 тысячи рублей».

Вот и получается какая то странная ярмарка — товар недешевый, а из того, что продается, вряд ли можно приготовить хоть одно пасхальное блюдо. Стоило ли тратить силы на организацию такой площадки?

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