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06:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирским водителям предложили снять на видео самую «убитую» дорогу

Новосибирским водителям предложили снять на видео самую «убитую» дорогу. И водители откликнулись. Видеоролик из областного центра стал первым участником всероссийского конкурса ОНФ.

Источник: Вести - Новосибирск

26 пробитых колес за два дня насчитала на этой дороге пользовательница одной из социальных сетей. Правда, здесь ямы заделали до начала конкурса, но водители не сомневаются — декораций для съемок в Новосибирске хватит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Кулекин сюжет для своего ролика нашел буквально под колесами. Утром простоял в пробке на Ипподромской, днем вернулся снять видеоклип.

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Владимир Кулекин, водитель: «Я сегодня здесь проезжал с утра — пробка, ямы! Люди стараются объезжать, чуть ли не аварийные ситуации. Я хочу это выложить на интерактивном сайте ОНФ. Считаю, что все мы должны бороться за наши дороги. Вот, как вы видите, машины вынуждены выезжать на сторону встречного движения, ехать по обочине».

Один из первых роликов для конкурса уже разместили на «Карте убитых дорог». Организаторы — представители Общероссийского народного фронта — лично проверили место и пообещали следить за развитием ситуации.

Александр Стефанов, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» / «Карта убитых дорог»: «Этот участок попадает для владельцев автодорог в разряд “убитых” — соответственно, принимаются решения о сроках и видах проведения ремонта. И мы уже отслеживаем как быстро и качественно эти работы выполняются».

Максим Денисов, корреспондент: «Сам видеоролик может быть недолгим — всего 10 секунд, — но организаторы говорят, что чем более творчески автор подойдет к процессу, тем выше шанс на победу. До конца мая организаторы конкурса рассчитывают получить не один десяток подобных видео».

В прошлом году областной центр потратил свыше трехсот миллионов рублей на ремонт дорог. Недоделки на интерактивной карте ОНФ подсвечены красным, зеленым — выполненные работы. Цвет надежды. Свой новый конкурс, кстати, общественники назвали «Дорогам — зеленый цвет».

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