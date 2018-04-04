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04:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Летняя торговля в Хабаровске будет разнообразнее, чем в Москве

Привычные кеги заменят на более современные охладители.

Источник: Агентство «Москва»

В Хабаровске завершается подготовка к сезону летней уличной торговли. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году производители «летних» напитков впервые закупили специальные диспенсеры-сокоохладители. Они придут на смену привычным кегам.

 — Кеги тоже держали температуру, но к вечеру, когда на улице +36, они «сдавались», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» замначальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Марина Перова. — А при помощи нового торгового оборудования напиток будет прохладным всегда. Сначала летнего сезона диспенсеры появятся на центральных улицах, а потом и на остальных. Основной производитель кваса в Хабаровске намерен баловать прохожих в этом году также лимонадом и морсом. А вот от торговли компотом уличные продавцы решили отказаться. Он не пользовался в прошлом сезоне особым спросом.

Кроме того, 85 мест, в основном для торговли мороженым и кукурузой, предложенных администрацией Хабаровска, по разным причинам оказались у предпринимателей невостребованными. Всего на улицах города будут работать 660 сезонных торговых объектов из 745 предложенных.

 — Ассортимент предлагаемых сезонных товаров естественным образом меняется каждый год. Один продукт завоёвывает популярность у потребителей, другой — нет, — уточнила Марина Перова. — Хочу заметить, в нашем городе предлагаемый перечень уличных лакомств даже шире, чем в Москве.

К примеру, вблизи городских прудов хабаровчанам кроме напитков и мороженного предложат выпечку, фрукты в шоколаде, вареную кукурузу, сахарную вату, мини-шашлычки и множество других вкусностей.

Летняя торговля стартует в краевой столице 1 мая и продлится до 31 октября.

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