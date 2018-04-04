Летняя торговля в Хабаровске будет разнообразнее, чем в Москве
Привычные кеги заменят на более современные охладители.
Привычные кеги заменят на более современные охладители.
В Хабаровске завершается подготовка к сезону летней уличной торговли. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году производители «летних» напитков впервые закупили специальные
— Кеги тоже держали температуру, но к вечеру, когда на улице +36, они «сдавались», — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» замначальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Марина Перова. — А при помощи нового торгового оборудования напиток будет прохладным всегда. Сначала летнего сезона диспенсеры появятся на центральных улицах, а потом и на остальных. Основной производитель кваса в Хабаровске намерен баловать прохожих в этом году также лимонадом и морсом. А вот от торговли компотом уличные продавцы решили отказаться. Он не пользовался в прошлом сезоне особым спросом.
— Ассортимент предлагаемых сезонных товаров естественным образом меняется каждый год. Один продукт завоёвывает популярность у потребителей, другой — нет, — уточнила Марина Перова. — Хочу заметить, в нашем городе предлагаемый перечень уличных лакомств даже шире, чем в Москве.
К примеру, вблизи городских прудов хабаровчанам кроме напитков и мороженного предложат выпечку, фрукты в шоколаде, вареную кукурузу, сахарную вату,
Летняя торговля стартует в краевой столице 1 мая и продлится до 31 октября.
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