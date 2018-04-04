Энтомолог заявил о пассивности клещей в Омской области

Судить об активности клещей в омском регионе, по словам эксперта, можно будет судить только после потепления.
«В этом году клещи пока еще не активизировались
Отметим, что в предыдущие годы в Омской области сообщения о первых покусанных клещами омичах появлялись уже в апреле.
Впрочем, в региональном Минздраве уже подготовились к сезону активности клещей. Как ранее сообщал «СуперОмск», структурное подразделение омского Минздрава — Центр по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения — объявило аукцион на закупку 25 тыс. вакцин для профилактики клещевого энцефалита. В этом году на прививки готовы потратить 33 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.
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