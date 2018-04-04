Энтомолог заявил о пассивности клещей в Омской области

Источник: РИА "Новости"

Судить об активности клещей в омском регионе, по словам эксперта, можно будет судить только после потепления.

«В этом году клещи пока еще не активизировались из-за того, что стоит морозная погода. Все зависит от весны: если она ранняя и теплая, то и клещи активизируются намного раньше. А сели мы видим, что на севере области до −15…−20, то, конечно, они не будут пока активизироваться. Об опасности клещей можно будет судить после потепления», — заявил Игорь Богданов «СуперОмску».

Отметим, что в предыдущие годы в Омской области сообщения о первых покусанных клещами омичах появлялись уже в апреле.