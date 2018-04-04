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06:57 (мск), источник: СуперОмск

Энтомолог заявил о пассивности клещей в Омской области

Из-за морозной весны клещи в Омской области пока не приступили к активному присасыванию к омичам, завил энтомолог Игорь Богданов.

Источник: РИА "Новости"

Судить об активности клещей в омском регионе, по словам эксперта, можно будет судить только после потепления.

«В этом году клещи пока еще не активизировались из-за того, что стоит морозная погода. Все зависит от весны: если она ранняя и теплая, то и клещи активизируются намного раньше. А сели мы видим, что на севере области до −15…−20, то, конечно, они не будут пока активизироваться. Об опасности клещей можно будет судить после потепления», — заявил Игорь Богданов «СуперОмску».

Отметим, что в предыдущие годы в Омской области сообщения о первых покусанных клещами омичах появлялись уже в апреле.

Впрочем, в региональном Минздраве уже подготовились к сезону активности клещей. Как ранее сообщал «СуперОмск», структурное подразделение омского Минздрава — Центр по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения — объявило аукцион на закупку 25 тыс. вакцин для профилактики клещевого энцефалита. В этом году на прививки готовы потратить 33 миллиона рублей, что в два раза больше, чем в предыдущие годы.

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