Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Скрипаль о лжи Британии: «Меня отфутболили, они врут»
Какими выросли дети-звезды «Ералаша»
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Бондарчук заговорил об «особенной» дочери – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
32Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
06:42 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. 3 апреля на очередном заседании президиума регионального правительства утвержден законопроект «О внесении изменений в закон «О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан».

Источник: Башинформ

«Документ разработан в целях законодательного закрепления предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь предоставление этой льготы многодетным малообеспеченным семьям будущих первоклассников будет постоянным», — уточнила первый заместитель министра образования РБ Альмира Ганеева.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание РБ.

В 2017 году сума господдержки на приобретение школьно-письменных принадлежности первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей в Башкирии составила 19,098 млн рублей. Всего за три года такую поддержку получили около 24 тысяч первоклассников республики.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Рустэм Хамитов: «Мы создадим новый образ системы санаторно-курортного лечения»
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Мечтать не вредно: как воплотить задуманное в реальность
Эхо торговой войны. Как долго будет падать фондовый рынок США?
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Россия не могла изменить данные по МН17, заявили в Алмаз-Антей
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь