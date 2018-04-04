В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными

Источник: Башинформ

«Документ разработан в целях законодательного закрепления предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь предоставление этой льготы многодетным малообеспеченным семьям будущих первоклассников будет постоянным», — уточнила первый заместитель министра образования РБ Альмира Ганеева.

В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание РБ.