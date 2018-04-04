В Башкирии подарки для первоклассников из многодетных малообеспеченных семей станут ежегодными

«Документ разработан в целях законодательного закрепления предоставления набора школьно-письменных принадлежностей первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей. Если раньше для этого требовалось обязательное ежегодное принятие правительственных нормативных актов, то теперь предоставление этой льготы многодетным малообеспеченным семьям будущих первоклассников будет постоянным», — уточнила первый заместитель министра образования РБ Альмира Ганеева.
В ближайшее время законопроект будет внесен на рассмотрение в Госсобрание РБ.
В 2017 году сума господдержки на приобретение школьно-письменных принадлежности первоклассникам из многодетных малообеспеченных семей в Башкирии составила 19,098 млн рублей. Всего за три года такую поддержку получили около 24 тысяч первоклассников республики.
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