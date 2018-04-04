Майская велопрогулка в Екатеринбурге назначена на 26 мая
Традиционная для Екатеринбурга Майская велопрогулка в этом году состоится 26 мая.
Традиционная для Екатеринбурга Майская велопрогулка в этом году состоится 26 мая.
Старт массовой акции будет дан в микрорайоне Академический, финиш состоится на площадке ТЦ МЕГА. Подробности и карта машрутов появятся в ближайшее время.
Напомним, пешая Майская прогулка состоится несколькими днями ранее, 20 мая. У нее старт и финиш — на площадке главного корпуса УрФУ. Участникам предложат три маршрута: 18 км, 35 км и 50 км.
Маршруты будут проходить по восточным окрестностям города.
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