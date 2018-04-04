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06:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинцев возмутила машина полиции, припаркованная на месте для инвалидов

Часть пользователей соцсетей встала на защиту правоохранителей.

В соцсетях горожане обсуждают кадр, сделанный на стоянке рядом с одним из ТРК Челябинска. Машина с эмблемой МВД заняла парковку для инвалидов.

— Вот так паркуется наша доблестная полиция, — написал автор поста.

Под фото много нелестных комментариев в адрес сотрудников. Однако часть пользователей предположила, что вероятно это машина Росгвардии, поскольку на вызовы в магазины часто приезжает вневедомственная охрана.

— А теперь на секунду представьте что там ЧП. Кошелек дернули, наркоман буянит. От сотрудников ждут оперативности. Вот они и встали на первое попавшееся место. Вам все еще принципиально где поставят свой автомобиль правоохранители?

Кстати, подобная история уже была в Челябинске. Тогда в ведомстве объяснили, почему не будут наказывать сотрудников.

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