Челябинцев возмутила машина полиции, припаркованная на месте для инвалидов

В соцсетях горожане обсуждают кадр, сделанный на стоянке рядом с одним из ТРК Челябинска. Машина с эмблемой МВД заняла парковку для инвалидов.

— Вот так паркуется наша доблестная полиция, — написал автор поста.

Под фото много нелестных комментариев в адрес сотрудников. Однако часть пользователей предположила, что вероятно это машина Росгвардии, поскольку на вызовы в магазины часто приезжает вневедомственная охрана.

— А теперь на секунду представьте что там ЧП. Кошелек дернули, наркоман буянит. От сотрудников ждут оперативности. Вот они и встали на первое попавшееся место. Вам все еще принципиально где поставят свой автомобиль правоохранители?