Челябинцев возмутила машина полиции, припаркованная на месте для инвалидов
Часть пользователей соцсетей встала на защиту правоохранителей.
Часть пользователей соцсетей встала на защиту правоохранителей.
В соцсетях горожане обсуждают кадр, сделанный на стоянке рядом с одним из ТРК Челябинска. Машина с эмблемой МВД заняла парковку для инвалидов.
— Вот так паркуется наша доблестная полиция, — написал автор поста.
Под фото много нелестных комментариев в адрес сотрудников. Однако часть пользователей предположила, что вероятно это машина Росгвардии, поскольку на вызовы в магазины часто приезжает вневедомственная охрана.
— А теперь на секунду представьте что там ЧП. Кошелек дернули, наркоман буянит. От сотрудников ждут оперативности. Вот они и встали на первое попавшееся место. Вам все еще принципиально где поставят свой автомобиль правоохранители?
Кстати, подобная история уже была в Челябинске. Тогда в ведомстве объяснили, почему не будут наказывать сотрудников.
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