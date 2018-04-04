Какие преступления совершили казахстанцы за рубежом

Согласно данным ведомства, поступающим из Департамента консульской службы МИД РК и Верховного суда, в 2017 году за пределами страны осуждено 104 казахстанца, из которых в Российской Федерации — 93 лица, Малайзии — четыре, Литве — три, Турции — два, в КНР и Сингапуре — по одному лицу.

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Из других стран, как сообщается, сведения о привлечении к уголовной ответственности наших граждан не поступали. В Комитете сообщили, что основными видами правонарушений, совершаемыми гражданами Казахстана за рубежом, являются кражи чужого имущества, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и пересечением государственной границы.

За совершение указанных деяний к казахстанцам преимущественно применено наказание в виде лишения свободы. Также сообщается, что в 2017 году судами республики осуждено 1 343 иностранных гражданина, из которых 1 267 — граждане СНГ.

За два месяца 2018 года было осуждено 125 лиц, из которых 113 — граждане СНГ, а 12 — других стран. К лицам данной категории применялись такие меры наказания, как ограничение свободы, привлечение к общественным работам, лишение свободы, условная мера наказания и штраф.