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06:44 (мск), источник: VLADNEWS

Мобильные бригады СГТ наводят во Владивостоке порядок

Приступить к наведению санитарного порядка в городе поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Источник: VLADNEWS

Ежедневно рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проводят работы по очистке и благоустройству Владивостока. Остановки общественного транспорта, опоры мостов, стены зданий и подпорные стены очищают от разноцветных плакатов, листовок и афиш, на склонах и откосах собирают мусор, ремонтируют объекты дорожной инфраструктуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Только за прошедшие три дня проведены работы по очистке от плакатов и объявлений опор мостовых сооружений на Гоголя и Второй речке. Очищены остановки общественного транспорта на проспекте 100-летия Владивостока и ул. Гоголя. Общая площадь уборки составила около 400 квадратных метров, — рассказала заместитель директора МБУ “СГТ” Екатерина Золотоева. — Проведена очистка от накопившегося за зиму мусора склонов на улицах Героев Тихоокеанцев, Посьетской, Добровольского. Убрано около 40 тысяч квадратных метров откосов».

Кроме того, в ежедневном режиме ведутся работы по ремонту объектов дорожной инфраструктуры. На текущей неделе восстановлены 12 столбиков декоративного ограждения на Океанском проспекте, улицах Пограничной, Алеутской и Семеновской.

Напомним, во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. Приступить к наведению санитарного порядка в городе поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Спецтехника и рабочие городского предприятия МБУ «СГТ» ежедневно наводят порядок на улицах города. В круглосуточном режиме ведётся механизированная очистка дорог, а рабочие убирают пешеходные зоны, лестницы, виадуки и следят за состоянием урн, кратность уборки которых в центре Владивостока, где ежедневно проходят тысячи жителей и гостей города, достигает 3−4 раз, в менее оживленных местах 1−2 раза в день. За сутки с территории Владивостока вывозят около 300 тонн собранного мусора, песка, пыли и мусора.

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