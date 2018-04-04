Мобильные бригады СГТ наводят во Владивостоке порядок
Приступить к наведению санитарного порядка в городе поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Приступить к наведению санитарного порядка в городе поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Ежедневно рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» проводят работы по очистке и благоустройству Владивостока. Остановки общественного транспорта, опоры мостов, стены зданий и подпорные стены очищают от разноцветных плакатов, листовок и афиш, на склонах и откосах собирают мусор, ремонтируют объекты дорожной инфраструктуры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Только за прошедшие три дня проведены работы по очистке от плакатов и объявлений опор мостовых сооружений на Гоголя и Второй речке. Очищены остановки общественного транспорта на проспекте 100-летия Владивостока и ул. Гоголя. Общая площадь уборки составила около 400 квадратных метров, — рассказала заместитель директора МБУ “СГТ” Екатерина Золотоева. — Проведена очистка от накопившегося за зиму мусора склонов на улицах Героев Тихоокеанцев, Посьетской, Добровольского. Убрано около 40 тысяч квадратных метров откосов».
Напомним, во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. Приступить к наведению санитарного порядка в городе поручил глава Владивостока Виталий Веркеенко.
Спецтехника и рабочие городского предприятия МБУ «СГТ» ежедневно наводят порядок на улицах города. В круглосуточном режиме ведётся механизированная очистка дорог, а рабочие убирают пешеходные зоны, лестницы, виадуки и следят за состоянием урн, кратность уборки которых в центре Владивостока, где ежедневно проходят тысячи жителей и гостей города, достигает 3−4 раз, в менее оживленных местах 1−2 раза в день. За сутки с территории Владивостока вывозят около 300 тонн собранного мусора, песка, пыли и мусора.
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