Черноморский воздух принес в Прикамье теплые дни и ночи
К середине апреля Пермь может очиститься от снега.
К середине апреля Пермь может очиститься от снега.
— Сегодня, в среду, 4 апреля, будет, вероятно, самый теплый день в Прикамье на этой неделе, — говорит инженер
Несмотря на влияние холодного воздушного фронта, теплая погода у нас сохранится.
— К нам
Днем в четверг, по прогнозам пермского метеоролога, дневная температура в Перми ожидается от +4 до +5 градусов.
В пятницу температура воздуха может повыситься еще на пару градусов, в Перми будет от +6 до +7 градусов.
В выходные дневная температура воздуха по краю ожидается в пределах от +3 до +9 градусов.
При этом продолжит таять снег. В краевом центре улицы от него могут очиститься уже к середине месяца.
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