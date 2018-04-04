Черноморский воздух принес в Прикамье теплые дни и ночи

Источник: Комсомольская правда

Наконец-то к нам пришли не только теплые дни, но и теплые ночи.

— Сегодня, в среду, 4 апреля, будет, вероятно, самый теплый день в Прикамье на этой неделе, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Сегодня ночью был массовый вынос теплого воздуха с Черноморского побережья. Однако во второй половине дня по региону пройдет холодный фронт, и к вечеру немного похолодает. Но температура воздуха в Перми днем может прогреться больше, чем вчера — до +10 градусов или даже больше. Если бы вынос тепла случился днем, то было бы еще на пару градусов теплее. По югу края воздух может прогреться до +13 градусов.

Несмотря на влияние холодного воздушного фронта, теплая погода у нас сохранится.

— К нам наконец-то пришли теплые ночи, — говорит Андрей Шихов. — Уже в ночь на четверг температура воздуха ночью в Перми будет положительной — от +2 до +3 градусов, соответственно, теплым будет и утро.

Днем в четверг, по прогнозам пермского метеоролога, дневная температура в Перми ожидается от +4 до +5 градусов.

В пятницу температура воздуха может повыситься еще на пару градусов, в Перми будет от +6 до +7 градусов.

В выходные дневная температура воздуха по краю ожидается в пределах от +3 до +9 градусов.