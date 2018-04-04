В Красноярском крае работает каждый четвертый пенсионер
Статистики озвучили цифры 2017 года.
Статистики озвучили цифры 2017 года.
В Красноярском крае работает каждый четвертый пенсионер. Об этом говорится в анализе пенсионного обеспечения в регионе в 2017 году, который подготовил Красноярскстат.
На начало года всего жителей пенсионного возраста в крае насчитали 848 тысяч 100 человек. Из них работает 203,5 тысячи.
Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 15 096,1 рубля, по инвалидности — 9 411,3 рубля, по случаю потери кормильца — 9 190,3 рубля.
Добавим, что в 2017 году средняя зарплата жителя Красноярского края зафиксирована на уровне 41 тысячи рублей, в бюджетной сфере показатель — 34 тысячи.
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