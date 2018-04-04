В Красноярском крае работает каждый четвертый пенсионер. Об этом говорится в анализе пенсионного обеспечения в регионе в 2017 году, который подготовил Красноярскстат.

На начало года всего жителей пенсионного возраста в крае насчитали 848 тысяч 100 человек. Из них работает 203,5 тысячи.

Средний размер назначенных месячных пенсий в Красноярском крае на 1 января 2018 года составил 14 226 рублей и увеличился за год на 6,7 процента благодаря единовременной выплате в 5 тысяч рублей в январе прошлого года.

Среднемесячный размер страховой пенсии по старости составил 15 096,1 рубля, по инвалидности — 9 411,3 рубля, по случаю потери кормильца — 9 190,3 рубля.