Андрей Тарасенко побеспокоился за автомобилистов Приморья
Глава края направил обращение в Правительство России.
Глава края направил обращение в Правительство России.
Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился в Правительство России с предложением о продлении срока временного порядка при выпуске в обращение транспортных средств, которые ввозятся в Россию, до принятия соответствующего законопроекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Напомним, с 1 января 2017 года автомобилистов обязали устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся
Однако с 1 июля 2018 года временный порядок прекращает свое действие. Таким образом, постановка на учет привезенных
Глава региона Андрей Тарасенко обратился в Правительство России с просьбой о продлении срока действия регламента до принятия подзаконных актов, которые будут регулировать порядок регистрации подержанных иностранных автомобилей.
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