Андрей Тарасенко побеспокоился за автомобилистов Приморья

Источник: VLADNEWS

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обратился в Правительство России с предложением о продлении срока временного порядка при выпуске в обращение транспортных средств, которые ввозятся в Россию, до принятия соответствующего законопроекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Напомним, с 1 января 2017 года автомобилистов обязали устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на все вновь выпускаемые в обращение в России автомобили, а также на машины, которые ввозятся из-за рубежа. Так как в Приморье пользуются популярностью японские автомобили, то транспортные средства попадали под действие технического регламента и могли быть выпущены в обращение таможней. Для этого был разработан временный порядок действий и установки на них системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Однако с 1 июля 2018 года временный порядок прекращает свое действие. Таким образом, постановка на учет привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока действия при оборудовании системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подержанных иномарок не прописаны законодательно.