Лоскутов подал уведомление в мэрию на проведение Монстрации на Красном проспекте, текст уведомление опубликован на странице Монстрации в соцсети «Вконтакте».

«Нас соберется никак не меньше пяти тысяч человек, мы будем использовать грузовик с колоночками. Поручите департаменту культуры оформить все нужные бумажки и приходите монстрировать вместе с нами», — говорится в заявлении.

В уведомлении также указано, что участники пятнадцатой «Монстрации» пройдут первого мая по Красному проспекту до площади Ленина.