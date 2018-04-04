Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Скрипаль о лжи Британии: «Меня отфутболили, они врут»
6 ошибок общения в школьных чатах, которые всех раздражают
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Бондарчук заговорил об «особенной» дочери – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10Скончался Сергей Мавроди
06:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Лоскутов подал уведомление в мэрию на проведение Монстрации на Красном проспекте

Организатор традиционного шествия с абсурдными лозунгами ожидает, что в акции примут участие не менее пяти тысяч человек.

Лоскутов подал уведомление в мэрию на проведение Монстрации на Красном проспекте, текст уведомление опубликован на странице Монстрации в соцсети «Вконтакте».

«Нас соберется никак не меньше пяти тысяч человек, мы будем использовать грузовик с колоночками. Поручите департаменту культуры оформить все нужные бумажки и приходите монстрировать вместе с нами», — говорится в заявлении.

В уведомлении также указано, что участники пятнадцатой «Монстрации» пройдут первого мая по Красному проспекту до площади Ленина.

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Артем Лоскутов получил за «Монстрацию» премию в области современного искусства «Инновация», организатором которой является Государственный центр современного искусства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Мечтать не вредно: как воплотить задуманное в реальность
Эхо торговой войны. Как долго будет падать фондовый рынок США?
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Транзит газа через Украину сократится до 10-15 млрд кубометров
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь