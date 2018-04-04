Лоскутов подал уведомление в мэрию на проведение Монстрации на Красном проспекте
Организатор традиционного шествия с абсурдными лозунгами ожидает, что в акции примут участие не менее пяти тысяч человек.
Организатор традиционного шествия с абсурдными лозунгами ожидает, что в акции примут участие не менее пяти тысяч человек.
Лоскутов подал уведомление в мэрию на проведение Монстрации на Красном проспекте, текст уведомление опубликован на странице Монстрации в соцсети «Вконтакте».
«Нас соберется никак не меньше пяти тысяч человек, мы будем использовать грузовик с колоночками. Поручите департаменту культуры оформить все нужные бумажки и приходите монстрировать вместе с нами», — говорится в заявлении.
В уведомлении также указано, что участники пятнадцатой «Монстрации» пройдут первого мая по Красному проспекту до площади Ленина.
Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Артем Лоскутов получил за «Монстрацию» премию в области современного искусства «Инновация», организатором которой является Государственный центр современного искусства.
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