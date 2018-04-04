Под «Вальс Победы» закружились хабаровчане

Источник: Хабаровский край сегодня

В четвертый раз начались в Хабаровске репетиции «Майского вальса». В этом году пары будут кружить под «Вальс Победы» на площади «Город воинской славы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— В прошлом году участвовали около 170 пар, а в этом планируем не больше 100. Это связано с тем, что место проведения мероприятия изменилось. Раньше мы танцевали на площади Ленина, а в этом — на площади «Город воинской славы», которая уступает по размерам. Но это не значит, что участвовать будут не все. Ведь 100 пар идеально для свободного перемещения, если же желающих будет больше, то найдём место для каждого, — заверила главный специалист Центра патриотического воспитания Екатерина Филягина.

Интересно, что танцуют не только дети и молодежь, но и более взрослые хабаровчане. На репетиции уже записались 60 и 70-летние горожане. Сам танец сделали максимально простым, чтобы каждый смог разучить движения.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mMMuNQtBfp8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Главное, чтобы желание было, а таких «горящих» людей у нас много — ещё с февраля пишут и спрашивают о начале репетиций. Вальс будет довольно простым, буквально 1−2 репетиций хватит, чтобы запомнить все движения, — дополнила Екатерина Филягина.