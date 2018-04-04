Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
Скрипаль о лжи Британии: «Меня отфутболили, они врут»
Мужчина потратил четверть века на поиски дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Бондарчук заговорил об «особенной» дочери – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
Как жить в России, если у тебя аутизм
Диеты в очередной раз назвали вредными для фигуры
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
10Скончался Сергей Мавроди
06:32 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Под «Вальс Победы» закружились хабаровчане

Пары впервые станцуют «Майский вальс» не на площади Ленина.

Источник: Хабаровский край сегодня

В четвертый раз начались в Хабаровске репетиции «Майского вальса». В этом году пары будут кружить под «Вальс Победы» на площади «Город воинской славы», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — В прошлом году участвовали около 170 пар, а в этом планируем не больше 100. Это связано с тем, что место проведения мероприятия изменилось. Раньше мы танцевали на площади Ленина, а в этом — на площади «Город воинской славы», которая уступает по размерам. Но это не значит, что участвовать будут не все. Ведь 100 пар идеально для свободного перемещения, если же желающих будет больше, то найдём место для каждого, — заверила главный специалист Центра патриотического воспитания Екатерина Филягина.

Интересно, что танцуют не только дети и молодежь, но и более взрослые хабаровчане. На репетиции уже записались 60 и 70-летние горожане. Сам танец сделали максимально простым, чтобы каждый смог разучить движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

 — Главное, чтобы желание было, а таких «горящих» людей у нас много — ещё с февраля пишут и спрашивают о начале репетиций. Вальс будет довольно простым, буквально 1−2 репетиций хватит, чтобы запомнить все движения, — дополнила Екатерина Филягина.

Кстати, разучить хореографические движения можно будет сразу на трёх площадках: в военно-патриотическом клубе «Данко» (Кочнева, 1а) по вторникам и четвергам с 16.00, по средам и пятницам в Центре патриотического воспитания (Тургенева, 65-б) с 18.30. А также по понедельникам, средам, пятницам в ТОГУ, в холле 2-го этажа левого крыла с 17.00. Все занятия проходят бесплатно.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под «Вальс Победы» закружились хабаровчане
Первый в этом сезоне лесной пожар потушили в Хабаровском крае
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Мечтать не вредно: как воплотить задуманное в реальность
Эхо торговой войны. Как долго будет падать фондовый рынок США?
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Транзит газа через Украину сократится до 10-15 млрд кубометров
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь