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06:29 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске продолжаются проверки торговых центров

Целая делегация из прокуратуры и МЧС совместными усилиями пыталась вскрыть пожарный шкаф в торговом комплексе Красноярска. Ревизоры собирались проверить его содержимое — огнетушители. Штурм длился как минимум две минуты — время, которое в случае возгорания могло бы стать критическим.

Источник: Reuters

В торговом комплексе «Ньютон» небывалое скопление слуг закона: здесь и представители прокуратуры, и эксперты МЧС, и сотрудники полиции. Повод для встречи нерадостный — проверка противопожарной безопасности. После трагедии в кемеровской «Зимней вишне» внимание к торговым гигантам самое пристальное. Проблемы вскрылись при просьбе продемонстрировать огнетушители.

Итак, в случае возгорания добраться до огнетушителей невозможно. Задвижка, где находится ключ от ниши, не поддается.

Почти две минуты ушло на вскрытие замка — в делегации был сотрудник администрации здания, который точно знал, где находятся ключи. Как сильно разгорится пламя пожара, пока за эти минуты продавцы или посетители будут заниматься поиском этих ключей, вопрос риторический. Содержание ящика проверяющих тоже не удовлетворило: повернуть кран пожарного рукава не удается — он установлен впритык к стене.


Управляющая торговым комплексом Наталья Пономаренко: «Здание было спроектировано согласно законам и нормам. Сейчас мы видим, что это не соответствует действительности. Обратимся к проектной организации, чтобы они нашли конструктивное решение, каким способом мы можем это все переделать. Это ведь все подключено в общую систему».

Раньше этот торговый комплекс инспекции не проверяли. Здание ввели в эксплуатацию только три года назад и именно на такой срок новостройки освобождены от плановых проверок МЧС, таков закон. Один из важнейших этапов проверки — работа системы оповещения.

Серьезных претензий к эвакуационным выходам у ревизоров нет — они открыты. Так что посетители смогут выбраться из здания. А вот судя по бесполезности пожарных щитков, предпринимателям пора задуматься, как сохранить свое имущество — до приезда пожарных тушить пламя будет трудно. Свой окончательный вердикт зданию слуги закона вынесут через несколько дней. А уже в середине месяца скажут итоги масштабной проверки в торговых комплексов города.

Анастасия ЦЫГАНКОВА

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