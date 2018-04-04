В Красноярске набирает популярность услуга аренды вещей и животных
Взять напрокат кошку, друга и даже мужа. В Красноярске становится всё популярнее услуга по аренде вещей или даже людей и животных.
Взять напрокат кошку, друга и даже мужа. В Красноярске становится всё популярнее услуга по аренде вещей или даже людей и животных.
Кошка Маша с хозяйкой Алёной отправляются выполнять заказ. Женщина сдаёт напрокат свою питомицу. Не ловить мышей, а первой, согласно приметам, переступать порог нового дома, уделять внимание пожилым или играть с детьми. Кошка работает за еду, буквально. Полученные деньги идут на питание хвостатой работницы. Монетизировать мурлыканье Алёна решила давно. Она волонтёр — выхаживает и пристраивает кошек. Дома у неё ещё восемь питомцев. А Маша самая контактная из них, не царапается и любит ласку.
«Это было нужно кошке — ей не хватало общения. Помогало и расширяло сферу устройства кошек. Я планировала, что у меня много кошек, я буду с Машей ездить или с
Брать напрокат, а не покупать становится всё популярнее. Сейчас арендовать можно не только машины, инструмент, технику, но даже детские вещи, лыжи, мебель. В условиях ограниченных доходов такие меры позволяют экономить семейный бюджет. Взять напрокат можно даже мужа на час — помощника по хозяйству. А вот аренда друга, в отличие от Европы, популярностью не пользуется. Либо красноярцы справляются сами, либо не доверяют
Владимир БОГОМОЛОВ
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