В Красноярске набирает популярность услуга аренды вещей и животных

Кошка Маша с хозяйкой Алёной отправляются выполнять заказ. Женщина сдаёт напрокат свою питомицу. Не ловить мышей, а первой, согласно приметам, переступать порог нового дома, уделять внимание пожилым или играть с детьми. Кошка работает за еду, буквально. Полученные деньги идут на питание хвостатой работницы. Монетизировать мурлыканье Алёна решила давно. Она волонтёр — выхаживает и пристраивает кошек. Дома у неё ещё восемь питомцев. А Маша самая контактная из них, не царапается и любит ласку.



«Это было нужно кошке — ей не хватало общения. Помогало и расширяло сферу устройства кошек. Я планировала, что у меня много кошек, я буду с Машей ездить или с кем-то ещё, и постепенно люди захотят их забрать», — рассказала владелица кошки Алёна Темерова.

