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07:41 (мск), источник: Tengrinews

Профессиям будущего будут обучать в Казахстане

На казахстанском рынке труда появятся новые профессии: будущее поколение «физиков» и «лириков» обучится по современным учебным программам.

Основой для новых программ технического и профессионального образования (ТиПО) станут профессиональные стандарты, разработанные в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест».

Перечень образовательных программ включает разные отраслевые направления — информационные технологии, радиотехнику и связь, химическое производство, энергетику, строительство, дошкольное воспитание и обучение.

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Список программ представлен и согласован с Министерством образования и науки РК. Классификатор специальностей ТиПО пополнили технические профессии. Это закономерно — технологии меняются каждые три года, а каждые пять лет они полностью замещаются. В этой связи на рынке уже появились новые профессии, на основе которых в классификатор ТиПО внесены новые специальности.

Вскоре в Казахстане официально появятся, например, специалисты по поддержке программного обеспечения, техники по системам мобильной связи, техники по телекоммуникационным системам для межмашинных технологий («М2М»), техники сметных расчетов и техники-проектировщики интеллектуальных систем управления инфраструктурой жилых и общественных зданий.

Образовательные программы разрабатываются согласно руководству, одобренному Министерством образования и науки РК. Разработано руководство международной консалтинговой компанией, которая оказывает успешное содействие в поиске устойчивых решений экономических, социальных и институциональных проблем в развивающихся странах. Единое руководство для вузов и колледжей поможет интегрировать уровни ТиПО и высшего образования. Благодаря этому при получении высшего образования станет возможным принять в зачет результаты, полученные ранее, в рамках обучения по программам технического и профессионального образования. В документе прописана четкая схема взаимосвязи профстандартов и образовательных программ, структурирован процесс от первого шага до оценки качества образования.

Разработкой программ занимается пул обученных в рамках проекта экспертов. Участие в этой работе также принимают представители учебных заведений, отраслевых объединений работодателей и предприятий. Результатом этой скрупулезной и методичной работы станут актуализированные программы ТиПО, на основе которых учебные заведения смогут готовить специалистов с набором компетенций и навыков, полностью отвечающих требованиям рынка.

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