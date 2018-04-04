В Красноярске на набережной появился новый арт-объект
На левом берегу установили скамейки в виде волны.
На левом берегу установили скамейки в виде волны.
В Красноярске на левобережной набережной появился новый
«Это не просто лавочка, а новое место в городе, где горожане будут назначать встречи, отдыхать. Объект расположен на берегу Енисея неслучайно, он отражает символику волны. Пороги — это столкновение воды и камня. “Пороги” — это то место, где соединяется жизнь, городская суета и природа нашего города», — рассказал автор
Отметим, любой желающий может создать свой
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