В Ергаках прошли масштабные учения спецназа



В соревнованиях принимали участие 10 команд российской армии. На маршруте надо было выполнить 11 специальных задач. Бойцы искали пострадавшего от лавины, поднимались и спускались по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентировались в высокогорье, стреляли из штатного оружия и метали гранаты на точность.



Капитан сборной команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Артём Костин поделился своим мнением: «В первую очередь, самое главное — это работа в команде. Потому что здесь работаешь не один. Один ты не сможешь её пройти».

Помощник руководителя конкурса по практическим действиям Борис Чеховской: «Экстремальная погода, сильный ветер, до минус 20 температура. Ребята приехали с этого этапа и жутко замерзли».



На этот раз задачи были максимально приближены к боевым: спецназовцы утверждают, что их и летом выполнить было бы крайне непросто, а тут очень сильно мешал ветер, снег и туман.