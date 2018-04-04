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06:48 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Ергаках прошли масштабные учения спецназа

Двухдневный поход по скалам хребта Ергаки. Полная армейская выкладка, расстояние в 50 километров и высота подъёма в 4 тысячи метров — соревнования такого уровня сложности в Красноярском крае проводятся впервые.


В соревнованиях принимали участие 10 команд российской армии. На маршруте надо было выполнить 11 специальных задач. Бойцы искали пострадавшего от лавины, поднимались и спускались по крутым горным склонам на веревках и «кошках», ориентировались в высокогорье, стреляли из штатного оружия и метали гранаты на точность.

Капитан сборной команды Дальневосточного высшего общевойскового командного училища Артём Костин поделился своим мнением: «В первую очередь, самое главное — это работа в команде. Потому что здесь работаешь не один. Один ты не сможешь её пройти».
Помощник руководителя конкурса по практическим действиям Борис Чеховской: «Экстремальная погода, сильный ветер, до минус 20 температура. Ребята приехали с этого этапа и жутко замерзли».

На этот раз задачи были максимально приближены к боевым: спецназовцы утверждают, что их и летом выполнить было бы крайне непросто, а тут очень сильно мешал ветер, снег и туман.


«Особенно сложным был крайний этап, это подъём по жумару. Очень крутой подъём, последний этап, где уже силы были на исходе», — рассказал капитан сборной Центрального военного округа Василий Хрычёв.

Кстати, именно команда центрального военного округа, к которому относится и Красноярский край, победила в «Саянском марше». Спецназовцы прошли все полсотни километров чуть менее, чем за девять часов.

Дмитрий БЫЗОВ

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