Иркутские зоозащитники устроят шествия и митинг 15 апреля
К всероссийскому митингу, посвящённому защите прав животных, присоединится Иркутск 15 апреля 2018 года.
К всероссийскому митингу, посвящённому защите прав животных, присоединится Иркутск 15 апреля 2018 года.
Акция начнётся в 12.00 с шествия по тротуарам двух колонн: первая отправится от фонтана на сквере Кирова, вторая от дома Быта на ул. Урицкого, встретятся они на площади Труда возле цирка. Об этом «Байкал Инфо» 4 апреля сообщила организатор митинга Алёна Машкина.
Организаторы мероприятия зовут поучаствовать в шествиях всех желающих, также они приглашают на площадь возле цирка представителей приютов для животных и зоозащитных организаций, чтобы они смогли принять участие в сборе помощи. «Неравнодушные люди могут пожертвовать деньги или принести еду и лекарства для животных. Для этого мы поставим стойки представителей зоозащитных организаций и приютов», — прокомментировала Алёна Машкина.
Митинг о защите прав животных первый раз прошёл 1,5 года назад во многих городах России, в том числе и в Иркутске. С тех пор прошло уже шесть митингов по всей стране. Алёна Машкина говорит, что в прошлый раз участие в мероприятии приняли около 30 человек. Сейчас планируют собрать более 50 людей. Чтобы записаться на участие в шествии или в
На митинге участникам также покажут всероссийское видеообращение «Письмо президенту от Бобика», где люди с разных городов России читают стихи о нелёгкой судьбе собаки, которая просит помощь у главы государства. В ролике приняли участие и жители Иркутска.
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