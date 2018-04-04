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06:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутские зоозащитники устроят шествия и митинг 15 апреля

К всероссийскому митингу, посвящённому защите прав животных, присоединится Иркутск 15 апреля 2018 года.

Акция начнётся в 12.00 с шествия по тротуарам двух колонн: первая отправится от фонтана на сквере Кирова, вторая от дома Быта на ул. Урицкого, встретятся они на площади Труда возле цирка. Об этом «Байкал Инфо» 4 апреля сообщила организатор митинга Алёна Машкина.

На площади возле цирка в 13.00 начнётся концерт, на котором выступят музыкальные и танцевальные коллективы. Организаторами мероприятия выступили Иркутское региональное отделение Альянса защитников животных и общественная организация «Зоозабота». Они хотят добиться того, чтобы Государственная дума приняла закон об ответственном обращении с животными, волонтёры также хотят привлечь внимание к проблеме эксплуатации животных в цирке.

Организаторы мероприятия зовут поучаствовать в шествиях всех желающих, также они приглашают на площадь возле цирка представителей приютов для животных и зоозащитных организаций, чтобы они смогли принять участие в сборе помощи. «Неравнодушные люди могут пожертвовать деньги или принести еду и лекарства для животных. Для этого мы поставим стойки представителей зоозащитных организаций и приютов», — прокомментировала Алёна Машкина.

Митинг о защите прав животных первый раз прошёл 1,5 года назад во многих городах России, в том числе и в Иркутске. С тех пор прошло уже шесть митингов по всей стране. Алёна Машкина говорит, что в прошлый раз участие в мероприятии приняли около 30 человек. Сейчас планируют собрать более 50 людей. Чтобы записаться на участие в шествии или в выставке-сборе помощи, нужно позвонить по телефону: +7 (999)642−94−27 или оставить заявку в группе ВКонтакте vk.com/zakon_irk.

На митинге участникам также покажут всероссийское видеообращение «Письмо президенту от Бобика», где люди с разных городов России читают стихи о нелёгкой судьбе собаки, которая просит помощь у главы государства. В ролике приняли участие и жители Иркутска.

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