Главный тренер «Трактора» прокомментировал третье поражение в серии

Анвар Гатиятулин прокомментировал третий матч финальной серии Восточной конференции КХЛ между «Трактором» и «Ак Барсом», видеозапись послематчевой пресс-конференции размещена на официальном сайте челябинского клуба.

«Хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу. Непростое положение. Счет в серии 0:3. Будем играть до конца, чтобы изменить ситуацию. Спасибо болельщикам за поддержку, это наш шестой игрок. Видимо, не хватает уверенности. Возможно, накопилась усталость. У нас есть день на восстановление. Надо разобрать моменты, будем работать», — отметил главный тренер «чёрно-белых».

Анвар Гатиятулин также рассказал о состоянии игроков, которые не выходят на лёд в составе «Трактора». По словам тренера, Александр Шаров приболел, Андрей Попов вернётся к играм не скоро, а Антон Глинкин уже восстанавливается после болезни и тренируется в полную силу.