Жители Уфы могут проголосовать за «Аллею славы»

Жители Уфы могут внести свой вклад в развитие города, озеленить его, почтить и увековечить память героев Великой Отечественной войны. Для того чтобы в городе появилась новая аллея нужно попасть в пятерку городов-лидеров.

В прошлом году жители Уфы активно голосовали за то, чтобы «Аллея Славы» появилась в нашем городе. В последний день, набрав 64 727 голосов Уфа заняла пятую строчку после Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Тулы, и вошла в число победителей.

В мае сотни уфимцев пришли в сквер 50-летия Победы, чтобы своими руками посадить деревья. Благодаря общим усилиям горожан в столице республики появилась аллея из 600 зеленых насаждений: туй, можжевельников, кленовых деревьев.