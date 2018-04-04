Жители Уфы могут проголосовать за «Аллею славы»
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. На сайте проекта «Аллея Славы» стартовало голосование по бесплатной высадке деревьев.
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. На сайте проекта «Аллея Славы» стартовало голосование по бесплатной высадке деревьев.
Жители Уфы могут внести свой вклад в развитие города, озеленить его, почтить и увековечить память героев Великой Отечественной войны. Для того чтобы в городе появилась новая аллея нужно попасть в пятерку
В прошлом году жители Уфы активно голосовали за то, чтобы «Аллея Славы» появилась в нашем городе. В последний день, набрав 64 727 голосов Уфа заняла пятую строчку после Москвы,
В мае сотни уфимцев пришли в сквер 50-летия Победы, чтобы своими руками посадить деревья. Благодаря общим усилиям горожан в столице республики появилась аллея из 600 зеленых насаждений: туй, можжевельников, кленовых деревьев.
В этом году акция проходит вновь.
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