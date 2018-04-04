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06:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы удивились песне Джо Дассена вместо школьных звонков

Такая тенденция появилась еще 5−7 лет назад.

Жители Красноярска удивились, услышав в гимназии № 4 песню известного французского певца Джо Дассена «Salut» вместо обычного звонка. Об этом сегодня сообщила красноярская активистка Дарья Мосунова.

«Мы преподавали урок в гимназии № 4 и услышали знакомую музыку. Это так хорошо. Мне очень было приятно слышать эту мелодию, а не сумасшедший звонок, вызывающий нервозность. Но такое новшество пока не во всех школах», — сказал Мосунова.

В управлении образования Красноярска Sibnovosti.ru рассказали, что тенденция менять скучные школьные звонки на мелодии русских и зарубежных классиков появилась в Красноярске 5−7 лет назад. Одним из первых на это решился лицей № 7. В учебном заведении практически каждую неделю меняют мелодии — играют произведения Чайковского, Шопена, Глинки.

По мнению работников школ, это привносит в рутинную жизнь школьников какую-то новизну.

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