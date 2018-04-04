Красноярцы удивились песне Джо Дассена вместо школьных звонков

Жители Красноярска удивились, услышав в гимназии № 4 песню известного французского певца Джо Дассена «Salut» вместо обычного звонка. Об этом сегодня сообщила красноярская активистка Дарья Мосунова.

«Мы преподавали урок в гимназии № 4 и услышали знакомую музыку. Это так хорошо. Мне очень было приятно слышать эту мелодию, а не сумасшедший звонок, вызывающий нервозность. Но такое новшество пока не во всех школах», — сказал Мосунова.

В управлении образования Красноярска Sibnovosti.ru рассказали, что тенденция менять скучные школьные звонки на мелодии русских и зарубежных классиков появилась в Красноярске 5−7 лет назад. Одним из первых на это решился лицей № 7. В учебном заведении практически каждую неделю меняют мелодии — играют произведения Чайковского, Шопена, Глинки.