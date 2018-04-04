Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Внучка Геннадия Хазанова растет копией знаменитого деда
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
Бузова создаст криптовалюту, названную в её честьА еще примет участие в новом сезоне шоу «Холостяк»
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Россия пообещала Великобритании «сюрприз»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
Ягудин вслед за женой попал в больницу – СМИ
СМИ: новое фото Волочковой назвали "пошлостью"
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Маликов и Сюткин отправились в автопробег по Греции
75-летняя британка поднимает штангу и бегает марафоны
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
13:02 (мск), источник: Деловое сообщество

Это делают не инопланетяне: ростовчан призвали не уродовать благоустроенные парки

Власти Ростова попросили горожан бережно относиться к благоустроенным к ЧМ-2018 паркам и скверам. А также проинспектировали итоги реставрационных работ фасадов и крыш зданий в центре города.

Отчёт администрации города по реконструкции и благоустройству парков и скверов, а также фасадов зданий в центре в рамках подготовки города к проведению ЧМ-2018 заслушали 3 апреля на заседании городской думы Ростова.

В первую очередь благоустраивали объекты, примыкающие к фанзоне и зданиям, задействованным в ЧМ-2018. В парках имени 1 мая и Вити Черевичкина заменили тротуарную плитку, установили новые лавочки, урны и другие малые садовые формы. В парке им. М. Горького полностью отреставрировано здание обсерватории, для него даже закуплено новое оборудование. Самым дорогостоящим и значимым проектом стал новый парк, созданный в левобережной зоне. На его обустройство было потрачено почти 700 млн рублей. Открытие запланировано на 1 мая.

С наступлением тепла в парках города высадят более 150 000 летних цветов. Ими украсят клумбы, альпийские горки и цветочные напольные вазы.

Председатель постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Игорь Нестеренко в своей речи отметил, что главное теперь не презентовать гостям донской столицы обновленные зоны отдыха, а сохранить их в хорошем состоянии для дальнейшего пребывания там ростовчан.

«Обидно становится, когда деньги, потраченные на благоустройство, пропадают зря. Ведь не инопланетяне же уродуют газоны на Журавлёва или в сквере Покровском. Это, к сожалению, делают наши горожане. Так что хотел бы призвать бережнее относиться к тому, что сделано. В конце концов это бюджетные, то есть наши с вами деньги», — комментирует Нестеренко.

Ремонт крыш и фасадов также стал одной из главных тем доклада. По словам председателя комиссии гордумы по городском хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергея Ковалёва, в минувшем году было отремонтировано 65 домов. Сумму на это потратили внушительную — 432 млн рублей.

«Комиссия объехала несколько домов и проверила работу. Конечно, у нас возник ряд замечаний», — заявил чиновник. По его словам, основные замечания касались недочетов в работе подрядчиков. Неудачно выбранный цвет фасада, невнимательность в работе все эти недочеты подрядчиков заставят ликвидировать в кратчайшие сроки. Кроме того, в двух дома по адресам Большая Садовая, 25 и Серафимовича, 77 ремонт провести не удалось.

«Но тут вина не администрации, а подрядных организаций, сорвавших контракт. Тем не менее, мы рекомендовали администрации впредь быть внимательнее при выборе подрядчиков. Потому что далеко не каждая компания может выполнить столь сложные работы. Да ещё и в сжатые сроки», — комментирует Сергей Ковалев.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 МУП «РТК» готовит исковое заявление в суд по программе «Ревизорро-Медицинно
Жители Красного Сулина требуют прекратить размещать клевету в адрес главы р
Путин заявил о разгроме ИГИЛ в Сирии
Как государство заставляет бизнес платить налоги
Почему на Ямале начали массово гибнуть олени
Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля»
СМИ сообщили, что в «деле Скрипалей» появился еще один россиянин
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Рост зарплат в России существенно замедлится к июню
Спорт
Буффон в восторге от Роналду, а Зидан говорит, что его гол лучше Криштиану Роналду забил феноменальный гол, который восхитил болельщиков «Ювентуса», а также тренеров и игроков «Реала» и туринского клуба
Авто
Новый большой Hyundai могут назвать «Палисадом» В Патентном бюро США появилась заявка на регистрацию названия, которое предназначено для обозначения «автомобилей и их деталей»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Бывший ведущий программы «Суд идет» снова угодил за решетку Владимир Резник приговорен к семи годам колонии за мошенничество
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра Информацию подтвердил юрист, оформлявший покупку недвижимости звездной пары.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь