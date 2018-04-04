Более тысячи южноуральцев пострадали от укусов животных с начала года

Животные с начала 2018 года покусали 1 258 южноуральцев, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаев заражения бешенством среди жителей Челябинской области в последнее время не зарегистрировано, однако ситуация по распространению заболевания в регионе остаётся напряжённой. За два месяца текущего года в области зарегистрировано восемь очагов бешенства, чаще всего смертельный вирус выявляют у диких животных — лис и енотовидных собак.

«Заражение людей происходит от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш. Человек, укушенный животным, может долго чувствовать себя в безопасности. Чаще всего период от заражения до заболевания составляет от 1 до 3 месяцев, но описаны случаи, когда этот период удлинялся до года», — предупреждают в Роспотребнадзоре.