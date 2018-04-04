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08:05 (мск), источник: АиФ Челябинск

Более тысячи южноуральцев пострадали от укусов животных с начала года

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости профилактики бешенства.

Животные с начала 2018 года покусали 1 258 южноуральцев, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, случаев заражения бешенством среди жителей Челябинской области в последнее время не зарегистрировано, однако ситуация по распространению заболевания в регионе остаётся напряжённой. За два месяца текущего года в области зарегистрировано восемь очагов бешенства, чаще всего смертельный вирус выявляют у диких животных — лис и енотовидных собак.

«Заражение людей происходит от больных животных при укусах, царапинах, ослюнении, при уходе за больными животными, при снятии шкур с зараженных животных и разделке туш. Человек, укушенный животным, может долго чувствовать себя в безопасности. Чаще всего период от заражения до заболевания составляет от 1 до 3 месяцев, но описаны случаи, когда этот период удлинялся до года», — предупреждают в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что южноуральцам необходимо остерегаться контактов с дикими и бездомными животными. Если укуса избежать не удалось, нужно срочно обратиться к врачу-травматологу или хирургу (в травматологический пункт, поликлинику). Опасность может представлять также полученная при контакте с животным царапина или попадание слюны в ранку на коже. В зависимости от повреждений пострадавшему назначат необходимый курс антирабического лечения.

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