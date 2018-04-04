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08:10 (мск), источник: СуперОмск

Бешенство в Омской области разносят лисицы

В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги ситуации по бешенству за 2017 год.

На территории Омской области в 2017 году стало в 2 раза меньше выявленных неблагополучных по бешенству населенных пунктов. Так, в 2016 году было обнаружено 22 пункта. В 2017 году зарегистрировали 10 очагов бешенства у животных. В Саргатском, Тарском районах и Омске было выявлено по 2 эпизоотических очага, а по одному очагу обнаружили в Большереченском, Калачинском, Муромцевском, Одесском районах. С начала 2018 года зафиксировано 2 очага в Одесском районе.

«Омская область входит в состав Западно-Сибирско-Казахстанского очагового региона, где ежегодно регистрируются эпизоотии среди диких животных. Периодические подъемы заболеваемости среди животных происходят каждые 3−4 года и регистрируются во всех ландшафтных зонах области», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Примечательно, что основным распространителем вируса остается лисица. Причиной же возникновения инфекций у домашних животных и скота являются набеги больных диких животных на фермы, личные подворья. Животных можно защитить от бешенства с помощью вакцинации.

Случаи заболевания человека бешенством не регистрировали более 10 лет, хотя жители Омской области регулярно получают укусы от диких животных. Так, в 2017 году с укусами обратились в лечебно-профилактические организации 4 375 человек, из которых 1 646 — дети до 17 лет.

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