Бешенство в Омской области разносят лисицы

На территории Омской области в 2017 году стало в 2 раза меньше выявленных неблагополучных по бешенству населенных пунктов. Так, в 2016 году было обнаружено 22 пункта. В 2017 году зарегистрировали 10 очагов бешенства у животных. В Саргатском, Тарском районах и Омске было выявлено по 2 эпизоотических очага, а по одному очагу обнаружили в Большереченском, Калачинском, Муромцевском, Одесском районах. С начала 2018 года зафиксировано 2 очага в Одесском районе.

«Омская область входит в состав Западно-Сибирско-Казахстанского очагового региона, где ежегодно регистрируются эпизоотии среди диких животных. Периодические подъемы заболеваемости среди животных происходят каждые 3−4 года и регистрируются во всех ландшафтных зонах области», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Примечательно, что основным распространителем вируса остается лисица. Причиной же возникновения инфекций у домашних животных и скота являются набеги больных диких животных на фермы, личные подворья. Животных можно защитить от бешенства с помощью вакцинации.