Бешенство в Омской области разносят лисицы
В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги ситуации по бешенству за 2017 год.
В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги ситуации по бешенству за 2017 год.
На территории Омской области в 2017 году стало в 2 раза меньше выявленных неблагополучных по бешенству населенных пунктов. Так, в 2016 году было обнаружено 22 пункта. В 2017 году зарегистрировали 10 очагов бешенства у животных. В Саргатском, Тарском районах и Омске было выявлено по 2 эпизоотических очага, а по одному очагу обнаружили в Большереченском, Калачинском, Муромцевском, Одесском районах. С начала 2018 года зафиксировано 2 очага в Одесском районе.
«Омская область входит в состав
Примечательно, что основным распространителем вируса остается лисица. Причиной же возникновения инфекций у домашних животных и скота являются набеги больных диких животных на фермы, личные подворья. Животных можно защитить от бешенства с помощью вакцинации.
Случаи заболевания человека бешенством не регистрировали более 10 лет, хотя жители Омской области регулярно получают укусы от диких животных. Так, в 2017 году с укусами обратились в
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