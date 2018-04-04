Накрыло гриппом. Из-за эпидемии в Петербурге на неделю продлены каникулы
Этой весной агрессивный вирус активно косит петербуржцев. во время эпидемии в больницы попадают по 200 человек в день. Скончался один пациент.
Этой весной агрессивный вирус активно косит петербуржцев. во время эпидемии в больницы попадают по 200 человек в день. Скончался один пациент.
Учёба под запретом.
По данным НИИ гриппа, во второй половине марта эпидпорог в
Более того, региональный Роспотребнадзор для некоторых детей продлил карантин на целую неделю. — Для учеников 1−4-х классов каникулы продолжаются, — рассказала заместитель председателя комитета по образованию Ирина Асланян. — К занятиям они приступят девятого апреля. Все остальные начали четвёртую четверть по плану — второго апреля. При этом сотрудники образовательных учреждений обязаны следить за здоровьем ребят. Если 20% учеников на уроке отсутствуют, то в классе объявляется карантин. Аналогичные меры применяются и ко всей школе.
Сейчас опасная болезнь медленно, но сдаёт позиции. Тем не менее эпидемический порог в
Больных — меньше в 150 раз.
С каждым годом петербуржцы всё более ответственно подходят к борьбе с заболеванием. В этом сезоне с предварительным диагнозом «грипп» скончался лишь один человек. Мужчина не был привит, болезнь протекала тяжело, а госпитализировали его только на 6-й день. Для сравнения: два года назад вирус унёс жизни 102 человек, а в 2017-м — шести. Эксперты говорят, что снижение летальных исходов связанно с массовой вакцинацией.
— 100% защиты от вирусов пока нет, но вакцинация — максимально эффективное средство, — напоминает
Кстати, по данным Минздрава, заболеваемость гриппом в России за 20 лет снизилась почти в 150 раз, именно благодаря вакцинам. Эксперты уверяют, если ещё больше граждан будут ежегодно прививаться, то уже в ближайшие два года эпидемии вообще исчезнут.
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