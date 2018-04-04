Накрыло гриппом. Из-за эпидемии в Петербурге на неделю продлены каникулы

Из-за стремительного роста числа заболеваний ОРВИ школьные каникулы начались раньше. Для учащихся начальной школы они продлены ещё на неделю.

Учёба под запретом.

По данным НИИ гриппа, во второй половине марта эпидпорог в Санкт-Петербурге был выше нормы на рекордные 63,5%. Это стало самым высоким показателем на всём Северо-Западе. В больницы госпитализировали от 194 до 266 человек ежедневно. Причём 54% заболевших — дети. Учитывая это, все городские школы закрылись на весенние каникулы на три дня раньше — 21 марта вместо 24-го.

Более того, региональный Роспотребнадзор для некоторых детей продлил карантин на целую неделю. — Для учеников 1−4-х классов каникулы продолжаются, — рассказала заместитель председателя комитета по образованию Ирина Асланян. — К занятиям они приступят девятого апреля. Все остальные начали четвёртую четверть по плану — второго апреля. При этом сотрудники образовательных учреждений обязаны следить за здоровьем ребят. Если 20% учеников на уроке отсутствуют, то в классе объявляется карантин. Аналогичные меры применяются и ко всей школе.

Сейчас опасная болезнь медленно, но сдаёт позиции. Тем не менее эпидемический порог в Санкт-Петербурге всё ещё превышен на 44% среди взрослого населения и на 30% у детей 7−14 лет. Известно, что сейчас в городе преобладает грипп В. Специалисты зарегистрировали 132 случая этого вируса, а также 69 вирусов А (H1N1) и 54 вируса гриппа А (H3N2).

Больных — меньше в 150 раз.

С каждым годом петербуржцы всё более ответственно подходят к борьбе с заболеванием. В этом сезоне с предварительным диагнозом «грипп» скончался лишь один человек. Мужчина не был привит, болезнь протекала тяжело, а госпитализировали его только на 6-й день. Для сравнения: два года назад вирус унёс жизни 102 человек, а в 2017-м — шести. Эксперты говорят, что снижение летальных исходов связанно с массовой вакцинацией.

— 100% защиты от вирусов пока нет, но вакцинация — максимально эффективное средство, — напоминает врач-терапевт Елена Березина. — Тем, кто не участвовал в вакцинации, нужно соблюдать меры безопасности. Во время пика заболеваемости надо по возможности избегать мест большого скопления людей. Если это невозможно, то лучше надевать медицинскую маску в метро, автобусе, магазине. Также в целях профилактики чаще мойте руки с мылом, прочищайте нос и полощите горло после улицы. Ешьте блюда с чесноком и луком, а также продукты, содержащие витамин С. Лишними в вашем рационе они точно не будут. А вот препараты и средства, повышающие иммунитет, лучше принимать только после консультации с врачом.