В мае в Петербург приедет Парк футбола
Горожан ждут
Горожан ждут
Первый передвижной парк футбола открылся в Сочи в конце марта. Его гостями стали бывший нападающий национальной сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш, а также футболисты московского «Локомотива» — бразилец Ари и игрок сборной России Дмитрий Тарасов.
В прошлые выходные парк уже радовал жителей
Официально о месте его расположения пока не заявили, но, судя по всему, это будет Конюшенная площадь, место, выделенное под
Как рассказали в Ростуризме, в каждом городе запланированы
— Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы, — рассказывают в
Парк будет работать с 12.00 до 20.00. Вход и все развлечения бесплатные. Добавим, что в ночь с 19 на 20 мая в России проходит ночь музеев. Возможно, петербургским болельщикам повезет и для них в честь этого приготовят дополнительную программу.
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