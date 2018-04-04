В мае в Петербург приедет Парк футбола

Источник: Комсомольская правда

Первый передвижной парк футбола открылся в Сочи в конце марта. Его гостями стали бывший нападающий национальной сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш, а также футболисты московского «Локомотива» — бразилец Ари и игрок сборной России Дмитрий Тарасов.

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В прошлые выходные парк уже радовал жителей Ростова-на-Дону, пасхальные — встретит в Волгограде. И так объедет все города-организаторы Чемпионата мира по футболу 2018 года. В Петербурге парк будет работать 19—20 мая .

Официально о месте его расположения пока не заявили, но, судя по всему, это будет Конюшенная площадь, место, выделенное под фан-зону и Фестиваль болельщиков.

Как рассказали в Ростуризме, в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола.

— Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы, — рассказывают в пресс-службе ведомства. — Посетители смогут встретиться и сфотографироваться с обаятельным волком Забивакой, Официальным талисманом Чемпионата мира.