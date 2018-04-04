Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ МИД Канады на высылку дипломатов из России
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: эксперт рассказал о "страшной травме" Великобритании
СМИ: ВМФ РФ возьмет под охрану Азовское море
Неожиданно: Лейтон Мистер стала блондинкой
Надежда Бабкина восхитила поклонников яркими нарядами
У британской пары больше 400 личностей на двоих
Против ВИЧ-отрицательницы возбудили дело после смерти ее дочери
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
11Акции в память о погибших в Кемерово
08:49 (мск), источник: VLADNEWS

ХК «Адмирал» ярко закрыет юбилейный сезон

Хоккеисты приготовили необычное шоу для болельщиков.

ХК «Адмирал» закроет юбилейный сезон в пятницу, 6 апреля, на льду «Фетисов Арены», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Болельщиков ждет концертная программа и встреча с хоккеистами.

Зрители увидят эстафеты и конкурсы между игроками «Адмирала» и «Тайфуна». Впервые пройдет мини-матч юных «моряков». Также болельщиков ждет встреча с командой, возможность взять автографы и сделать памятные селфи с игроками и тренерами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Приморцам рассказали, как не отравиться на Пасху ...
Во Владивостоке планируют открыть сквер Будды мира ...
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Арестованы гастарбайтеры, переводившие деньги боевикам
Китай призвал членов ВТО противостоять США
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь