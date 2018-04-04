ХК «Адмирал» ярко закрыет юбилейный сезон
Хоккеисты приготовили необычное шоу для болельщиков.
Хоккеисты приготовили необычное шоу для болельщиков.
ХК «Адмирал» закроет юбилейный сезон в пятницу, 6 апреля, на льду «Фетисов Арены», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.
Болельщиков ждет концертная программа и встреча с хоккеистами.
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