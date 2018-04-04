ХК «Адмирал» ярко закрыет юбилейный сезон

ХК «Адмирал» закроет юбилейный сезон в пятницу, 6 апреля, на льду «Фетисов Арены», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Зрители увидят эстафеты и конкурсы между игроками «Адмирала» и «Тайфуна». Впервые пройдет мини-матч юных «моряков». Также болельщиков ждет встреча с командой, возможность взять автографы и сделать памятные селфи с игроками и тренерами.