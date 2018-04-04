Гринпис выступил против перевалки угля в Приморье

«Проблема загрязнения угольной пылью в Находке, с которой президент России поручил разобраться ещё в июне 2017 года, не решена до сих пор. Гринпис России отправил обращения по этому поводу в Минприроды и Генпрокуратуру», — написали представители Гринпис России.
Напомним, в конце марта жители Находки были обескуражены и возмущены состоянием популярной бухты в поселке Врангель. Из-за перевалки угля в Находке угольная пыль превратила море в чёрное пятно. Угольная пленка растянулась от берега на несколько километров.
Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды, чтобы определить, чем загрязнена морская вода у пляжа в Находке.
Эксперты Гринпис отмечают, что это не единичный случай загрязнения, а системная проблема портов Приморья, где уголь переваливают открытым способом. При этом происходит выброс огромного количества угольной пыли, которая разносится на многие километры вокруг и наносит ущерб людям и природе.
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