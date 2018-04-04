Стали известны зарплаты хоккеистов «Авангарда»
Самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает больше 100 млн рублей за сезон.
Самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает больше 100 млн рублей за сезон.
Интересные цифры опубликовало спортивное издание Sports.ru. Ссылаясь на агентов, игроков и свои источники, сайт разместил список самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной лиги. Здесь ожидаемо пальма первенства у СКА и ЦСКА — это самые богатые клубы. Самыми дорогими игроками оказались Павел Дацюк и Илья Ковальчук из СКА. Оба зарабатывают за сезон по 250 млн рублей (4,4 млн. долларов).
В рейтинге нашлось место и троим хоккеистам омского «Авангарда». В нашем клубе самая большая зарплата у капитана «ястребов» защитника Евгения Медведева. Он получает за сезон около 110 млн рублей (1,9 млн долларов). Со своим доходом Медведев занимает 12 строчку рейтинга.
В списке дорогих хоккеистов есть так же чешский голкипер Доминик Фурх с получкой 75 млн за сезон и защитник Максим Чудинов примерно с той же зарплатой. Правда, его контракт вместе с цифрами зарплаты «Авангард» был вынужден выкупить у СКА, когда решил заполучить игрока в свой состав.
Добавим, что клубы КХЛ официально не комментируют информацию о зарплатах хоккеистов.
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