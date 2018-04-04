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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Стали известны зарплаты хоккеистов «Авангарда»

Самый высокооплачиваемый игрок зарабатывает больше 100 млн рублей за сезон.

Интересные цифры опубликовало спортивное издание Sports.ru. Ссылаясь на агентов, игроков и свои источники, сайт разместил список самых высокооплачиваемых хоккеистов Континентальной лиги. Здесь ожидаемо пальма первенства у СКА и ЦСКА — это самые богатые клубы. Самыми дорогими игроками оказались Павел Дацюк и Илья Ковальчук из СКА. Оба зарабатывают за сезон по 250 млн рублей (4,4 млн. долларов).

В рейтинге нашлось место и троим хоккеистам омского «Авангарда». В нашем клубе самая большая зарплата у капитана «ястребов» защитника Евгения Медведева. Он получает за сезон около 110 млн рублей (1,9 млн долларов). Со своим доходом Медведев занимает 12 строчку рейтинга.

В списке дорогих хоккеистов есть так же чешский голкипер Доминик Фурх с получкой 75 млн за сезон и защитник Максим Чудинов примерно с той же зарплатой. Правда, его контракт вместе с цифрами зарплаты «Авангард» был вынужден выкупить у СКА, когда решил заполучить игрока в свой состав.

Добавим, что клубы КХЛ официально не комментируют информацию о зарплатах хоккеистов.

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