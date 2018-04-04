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07:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе организуют сдачу нормативов ГТО по плаванию

УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В субботу, 14 апреля, Региональный центр тестирования ГТО проводит прием норматива по плаванию на дистанции 10,15,25,50 метров I-XI ступени (6−70 лет и старше). Место проведения — плавательный бассейн «Урал» (ул. Менделеева, 219/1).

Тестирование будет проводиться с 10.30 до 12 часов. При себе необходимо иметь медицинскую справку от участкового терапевта или коллективную заявку с допуском медицинского работника на каждого участника, паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет), УИН, плавательную шапочку, сланцы, мыльные принадлежности.

Справки по телефону: 275−27−53.

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