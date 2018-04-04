В Уфе организуют сдачу нормативов ГТО по плаванию

Тестирование будет проводиться с 10.30 до 12 часов. При себе необходимо иметь медицинскую справку от участкового терапевта или коллективную заявку с допуском медицинского работника на каждого участника, паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет), УИН, плавательную шапочку, сланцы, мыльные принадлежности.