В Уфе организуют сдачу нормативов ГТО по плаванию
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В субботу, 14 апреля, Региональный центр тестирования ГТО проводит прием норматива по плаванию на дистанции 10,15,25,50 метров
УФА, 4 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В субботу, 14 апреля, Региональный центр тестирования ГТО проводит прием норматива по плаванию на дистанции 10,15,25,50 метров
Тестирование будет проводиться с 10.30 до 12 часов. При себе необходимо иметь медицинскую справку от участкового терапевта или коллективную заявку с допуском медицинского работника на каждого участника, паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет), УИН, плавательную шапочку, сланцы, мыльные принадлежности.
Справки по телефону: 275−27−53.
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