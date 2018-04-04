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09:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербург поборется за Олимпиаду?

Слышал, что власти города хотят провести в нашем городе летнюю Олимпиаду. Правда ли это? С. Тримакин, Колпино.

Действительно, на днях губернатор города Георгий Полтавченко заявил о желании побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2032 и 2036 годов.

Градоначальник рассказал, что в Петербурге за последние годы были построены спортивные комплексы, отвечающие самым строгим международным требованиям. Речь идёт о стадионе «Санкт-Петербург», «Сибур Арене», Ледовом дворце, Центре плавания на ул. Хлопина, велотреке на Крестовском острове, капитально отремонтированном дворце спорта «Юбилейный». Также в планах капитальная реконструкция СКК «Петербургский».

— Для проведения летней Олимпиады в Петербурге необходимо построить современный легкоатлетический стадион и канал олимпийского класса для соревнований по гребному спорту, — сообщил председатель комитета по физкультуре и спорту Павел Белов. — Впереди много времени. Если мы получим поддержку федерального правительства, то необходимые спортивные объекты будут построены.

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