Петербург поборется за Олимпиаду?
Слышал, что власти города хотят провести в нашем городе летнюю Олимпиаду. Правда ли это? С. Тримакин, Колпино.
Слышал, что власти города хотят провести в нашем городе летнюю Олимпиаду. Правда ли это? С. Тримакин, Колпино.
Действительно, на днях губернатор города Георгий Полтавченко заявил о желании побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2032 и 2036 годов.
Градоначальник рассказал, что в Петербурге за последние годы были построены спортивные комплексы, отвечающие самым строгим международным требованиям. Речь идёт о стадионе «Санкт-Петербург», «Сибур Арене», Ледовом дворце, Центре плавания на ул. Хлопина, велотреке на Крестовском острове, капитально отремонтированном дворце спорта «Юбилейный». Также в планах капитальная реконструкция СКК «Петербургский».
— Для проведения летней Олимпиады в Петербурге необходимо построить современный легкоатлетический стадион и канал олимпийского класса для соревнований по гребному спорту, — сообщил председатель комитета по физкультуре и спорту Павел Белов. — Впереди много времени. Если мы получим поддержку федерального правительства, то необходимые спортивные объекты будут построены.
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