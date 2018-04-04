Петербург поборется за Олимпиаду?

Действительно, на днях губернатор города Георгий Полтавченко заявил о желании побороться за право проведения летних Олимпийских игр 2032 и 2036 годов.

Градоначальник рассказал, что в Петербурге за последние годы были построены спортивные комплексы, отвечающие самым строгим международным требованиям. Речь идёт о стадионе «Санкт-Петербург», «Сибур Арене», Ледовом дворце, Центре плавания на ул. Хлопина, велотреке на Крестовском острове, капитально отремонтированном дворце спорта «Юбилейный». Также в планах капитальная реконструкция СКК «Петербургский».