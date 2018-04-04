Волонтеры со всего Дальнего Востока соберутся на форуме в Хабаровске

На форуме будут организованы семь тематических профильных секций, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры — медики», «Социальное волонтерство», «Волонтеры ГО и ЧС», «Событийное волонтерство», «Инклюзивное волонтерство». Работа пройдет в формате панельных дискуссий, образовательных блоков и практических мастер-классов, также состоится совещание органов исполнительной власти по вопросам внедрения Стандарта поддержки добровольчества в регионах.

«В рамках окружного форума запланированы презентации крупных федеральных конкурсов для добровольцев, знакомство и работа с всероссийской интернет-платформой “Добровольцы России”, разработка годовых планов работы, куда войдут общероссийские, окружные, краевые и муниципальные мероприятия», — рассказал председатель комитета по молодежной политике края Евгений Демин.