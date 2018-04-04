Волонтеры со всего Дальнего Востока соберутся на форуме в Хабаровске
В Хабаровске с 27 по 28 апреля пройдет окружной форум добровольцев «#PROдобро», участниками которого станут более 200 волонтеров со всего Дальнего Востока.
В Хабаровске с 27 по 28 апреля пройдет окружной форум добровольцев «#PROдобро», участниками которого станут более 200 волонтеров со всего Дальнего Востока.
На форуме будут организованы семь тематических профильных секций, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры — медики», «Социальное волонтерство», «Волонтеры ГО и ЧС», «Событийное волонтерство», «Инклюзивное волонтерство». Работа пройдет в формате панельных дискуссий, образовательных блоков и практических
«В рамках окружного форума запланированы презентации крупных федеральных конкурсов для добровольцев, знакомство и работа с всероссийской
Заявки на участие принимают до 18 апреля 2018 года на сайте АИС «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». По вопросам участия в форуме в качестве экспертов и презентации проектов можно обратиться по телефону
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