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08:43 (мск), источник: Губерния онлайн

Волонтеры со всего Дальнего Востока соберутся на форуме в Хабаровске

В Хабаровске с 27 по 28 апреля пройдет окружной форум добровольцев «#PROдобро», участниками которого станут более 200 волонтеров со всего Дальнего Востока.

На форуме будут организованы семь тематических профильных секций, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры — медики», «Социальное волонтерство», «Волонтеры ГО и ЧС», «Событийное волонтерство», «Инклюзивное волонтерство». Работа пройдет в формате панельных дискуссий, образовательных блоков и практических мастер-классов, также состоится совещание органов исполнительной власти по вопросам внедрения Стандарта поддержки добровольчества в регионах.

«В рамках окружного форума запланированы презентации крупных федеральных конкурсов для добровольцев, знакомство и работа с всероссийской интернет-платформой “Добровольцы России”, разработка годовых планов работы, куда войдут общероссийские, окружные, краевые и муниципальные мероприятия», — рассказал председатель комитета по молодежной политике края Евгений Демин.

Заявки на участие принимают до 18 апреля 2018 года на сайте АИС «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». По вопросам участия в форуме в качестве экспертов и презентации проектов можно обратиться по телефону 8 (4212) 30−42−62, по остальным вопросам — 8 (4212) 32−30−70, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

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Волонтеры со всего Дальнего Востока соберутся на форуме в Хабаровске
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