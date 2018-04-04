В Енисейске появились объявления с конфетами
Их расклеивают школьницы, стараясь поднять таким образом настроение местным жителям.
Их расклеивают школьницы, стараясь поднять таким образом настроение местным жителям.
Угоститься может любой желающий, кто окажется на автобусной остановке. По словам волонтеров, которые организовали и провели акцию, погода не радует жителей Енисейска, и это способ подбодрить людей. Конфеты девочки принесли из дома.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.