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08:41 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Енисейске появились объявления с конфетами

Их расклеивают школьницы, стараясь поднять таким образом настроение местным жителям.

Источник: Вести - Красноярск

Угоститься может любой желающий, кто окажется на автобусной остановке. По словам волонтеров, которые организовали и провели акцию, погода не радует жителей Енисейска, и это способ подбодрить людей. Конфеты девочки принесли из дома.

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