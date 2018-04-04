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08:29 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Паводок угрожает восьми регионам Сибири

Сибирский полпред президента Сергей Меняйло провел совещание о готовности территорий к стихии.

В этом году наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться на территории восьми регионов Сибирского федерального округа (СФО) из 12. В их число входят республики Тува и Бурятия, Алтайский и Красноярский края, Омская, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

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Об этом было заявлено в ходе совещания о готовности регионов Сибири к прохождению паводкового периода, которое провел во вторник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В зоне возможного подтопления могут оказаться до 625 населенных пунктов, в которых живет более 173 тыс. человек.

По данным сайта полпреда, режим чрезвычайной ситуации уже введен на всей территории Алтайского края, в Хакасии и Кызылском районе Тува. Режим повышенной готовности действует на всей территории Республики Алтай и Иркутской области, в ряде районов Бурятии и Тувы, Томской области. В Алтайском крае и Республике Тува остаются подтопленными 31 жилой дом и 855 приусадебных участков, отселено 85 человек.

По мнению Сергея Меняйло, пока существует угроза подтопления, межведомственные оперативные штабы должны работать в круглосуточном режиме. Для проведения противопаводковых мероприятий нужно привлекать крупные предприятия и бизнесменов.

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