Паводок угрожает восьми регионам Сибири

В этом году наиболее сложная паводковая обстановка может сложиться на территории восьми регионов Сибирского федерального округа (СФО) из 12. В их число входят республики Тува и Бурятия, Алтайский и Красноярский края, Омская, Томская, Кемеровская и Иркутская области.

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Об этом было заявлено в ходе совещания о готовности регионов Сибири к прохождению паводкового периода, которое провел во вторник полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло. В зоне возможного подтопления могут оказаться до 625 населенных пунктов, в которых живет более 173 тыс. человек.

По данным сайта полпреда, режим чрезвычайной ситуации уже введен на всей территории Алтайского края, в Хакасии и Кызылском районе Тува. Режим повышенной готовности действует на всей территории Республики Алтай и Иркутской области, в ряде районов Бурятии и Тувы, Томской области. В Алтайском крае и Республике Тува остаются подтопленными 31 жилой дом и 855 приусадебных участков, отселено 85 человек.