«Пермские боги» отправятся на выставку в Омск

«Пермские боги» пробудут на выставке до 27 мая, после чего вернутся в Пермь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.
Деревянные скульптуры редко покидают стены Пермской галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве — в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Историческом музее, а также в Приморском музее имени В. К. Арсеньева (Владивосток) и Хабаровском краевом музей имени Н. И. Гродекова.
Пермская деревянная скульптура — один из главных символов Пермского края. Собрание Пермской галереи сложилось благодаря экспедициям, организованным руководителями Пермского художественного музея Николаем Серебренниковым и Александром Сыропятовым по территории Пермского края в 1923—1926 годах. За шесть экспедиций было привезено более 400 деревянных скульптур. Впоследствии коллекция продолжала пополняться.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.