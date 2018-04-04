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08:32 (мск), источник: Коммерсантъ

«Пермские боги» отправятся на выставку в Омск

В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля откроется выставка пермской деревянной скульптуры. Всего в Омск отправили 34 скульптуры из коллекции Пермской государственной художественной галереи.

«Пермские боги» пробудут на выставке до 27 мая, после чего вернутся в Пермь. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Пермского края.

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Деревянные скульптуры редко покидают стены Пермской галереи из-за особенностей хранения и условий транспортировки. Исключения были сделаны для Парижа, Лиона, Осаки, Рима, Брюсселя и Мюнхена. В России произведения пермских мастеров экспонировались в Москве — в Третьяковской галерее, Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Историческом музее, а также в Приморском музее имени В. К. Арсеньева (Владивосток) и Хабаровском краевом музей имени Н. И. Гродекова.

Пермская деревянная скульптура — один из главных символов Пермского края. Собрание Пермской галереи сложилось благодаря экспедициям, организованным руководителями Пермского художественного музея Николаем Серебренниковым и Александром Сыропятовым по территории Пермского края в 1923—1926 годах. За шесть экспедиций было привезено более 400 деревянных скульптур. Впоследствии коллекция продолжала пополняться.

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