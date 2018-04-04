Подробности странного происшествия в Витебском центре современного искусства

Как развивались события? Около полуночи 20 декабря прошлого года в милицию поступило сообщение о том, что в музей по улице Белобородова, 5 в Витебске проник неизвестный и совершил поджог картин. На место происшествия прибыли сотрудники охраны и следственно-оперативной группы. Тем временем спасатели уже погасили огонь.

На втором этаже, где расположен выставочный зал, следователей встретила расстроенная девушка — главный хранитель фондов. Она рассказала, что накануне вечером допоздна находилась на работе — готовилась к проверке. Ближе к полуночи вышла на улицу покурить, но входную дверь не закрыла, т.к. планировала вот-вот отправиться домой. В этот момент и появился незнакомец. Он оттолкнул девушку и решительно направился в хранилище. По пути схватил со стола бутылку с растворителем, которым сотрудница смывала случайно разлитую краску, облил химикатом документы в кабинете и хранилище, поджег их зажигалкой и убежал. Хранительница пыталась погасить пламя с помощью огнетушителя, однако у нее ничего не вышло.

Этот путаный рассказ вызвал подозрения у следователей. Единственная свидетельница преступления почему-то не могла ответить на уточняющие вопросы, долго их обдумывала. К тому же она, якобы пытавшаяся помешать поджигателю, не смогла запомнить никаких его примет. Сомнительно выглядели и действия преступника, который только на месте поджога обнаружил растворитель, а не взял его с собой. Тем не менее милиция энергично занималась поисками мужчины в камуфлированной куртке — это была единственная деталь, которую запомнила свидетельница. Когда ее доставили в Первомайский РОВД для опознания возможного преступника, дама поняла, что зашла слишком далеко, и рассказала, как все обстояло на самом деле.

…Работа главного хранителя в музее современного искусства была рутинной: контроль поступлений, слежение за фондами, ведение документации по их учету, кадровая работа. Для 39-летней художницы, являющейся членом союза дизайнеров, это казалось скучным. Ей хотелось заниматься другим делом — писать картины, организовывать выставки, представлять на них свои работы.

В тот день по указанию директора главный хранитель готовилась к ежегодной комиссионной сверке фондов. Около 18.00 все сотрудники музея разошлись, но работа еще не была завершена. После 23.00 хранитель, по ее словам, почувствовала усталость и раздражение. Считая, что ее труд не ценится в полной мере, и находясь в плену негативных эмоций, девушка схватила растворитель, облила документы в архиве и кабинете и подожгла их. Когда возник пожар, она моментально одумалась: огонь мог распространиться на квартиры, расположенные в многоэтажном жилом доме над музеем. Потушить огонь самостоятельно не смогла и позвонила в милицию, на ходу придумав версию о зловещем незнакомце.

Раскаявшись в содеянном, в ходе предварительного следствия она предприняла все возможные меры, чтобы возместить ущерб и загладить вину: помогала восстановить бумажные носители фонда, учетные документы и поврежденные картины.

Эмоциональной даме было предъявлено обвинение в умышленном уничтожении и повреждении имущества, совершенном общеопасным способом. Музею причинен материальный ущерб на общую сумму более 660 рублей. На имущество обвиняемой наложен арест.

В итоге суд приговорил бывшую хранительницу к полутора годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Также ей придется наблюдаться у врача-психиатра.