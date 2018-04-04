Спасатели проследят за паводками в одном из районов Хабаровского края

Для мониторинга за паводковой обстановкой в район имени Лазо отправились пять человек. В их распоряжении одна единица техники и необходимое снаряжение: гидрокостюмы, плавсредства, оборудование для автономного проживания.
Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, сейчас в районе Среднехорского и Гвасюгов нормальная паводковая обстановка, однако, по прогнозам специалистов, в скором времени она может ухудшиться. Чтобы предотвратить негативные последствия разлива рек, спасатели отправились на место. Следить за ситуацией там и в других районах края будут до стабилизации ситуации.
«В связи с наступлением паводкоопасного периода силы и средства Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда приведены в повышенную готовность. Сформирована аэромобильная группировка в количестве 200 человек и 60 единиц техники. В настоящее время сформированы расчёты, подготовлены плавсредства для возможного реагирования при подтоплении населённых пунктов», — рассказал начальник ДВРПСО МЧС России Георгий Иорданов.
По его словам, в районе имени Лазо спасатели будут следить за паводковой обстановкой в течение десяти дней. Специалисты намерены замерять толщину льда на реках, информировать жителей о возможных чрезвычайных ситуациях.
«Сейчас состояние льда не позволяет выходить на него людям, транспорту. Это может привести к провалу под лёд или гибели», — отметил Георгий Иорданов.
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