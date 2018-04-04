Спасатели проследят за паводками в одном из районов Хабаровского края

Для мониторинга за паводковой обстановкой в район имени Лазо отправились пять человек. В их распоряжении одна единица техники и необходимое снаряжение: гидрокостюмы, плавсредства, оборудование для автономного проживания.

Как сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России, сейчас в районе Среднехорского и Гвасюгов нормальная паводковая обстановка, однако, по прогнозам специалистов, в скором времени она может ухудшиться. Чтобы предотвратить негативные последствия разлива рек, спасатели отправились на место. Следить за ситуацией там и в других районах края будут до стабилизации ситуации.