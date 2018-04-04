«Ах, детки развлекаются» — новая забава возмутила жителей Владивостока

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UHidEPEtJUI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Местная жительница, которой удалось заснять на видео инцидент, рассказала, что тележки постоянно «уезжают» из супермаркета, расположенного по адресу: улица Анны Щетининой, 21. «Куда смотрит охрана?» — задается она закономерным вопросом.

И действительно, молодые люди старшего школьного возраста, никого не стесняясь, везут тележку по тротуару, все больше отдаляясь от супермаркета. Им весело. То и дело кто-нибудь из них залезает в тележку и его катят.

По словам автора видеоролика, подобное она наблюдает далеко не в первый раз. Только на ее глазах, молодые люди увезли пять тележек.

Видео, опубликованное в популярном паблике dpskontol_125rus, вызвало бурное обсуждение в Сети. «Так потом сотрудники и платят. Охрана порядок и воровство с прилавков контролируют, а работники магазина платят. А ещё покупатели окупают это всё, то в чеке товар по завышенной цене, то лишний пробили», — уверены пользователи.

«Куда смотрят родители?», «Вредители мелкие. Всяко родители не учат этому», «Сейчас для детей ничего нет, поэтому развлекаются, как могут», «Это же дети военнослужащих, тут все понятно…», «Забавно? Весело? Ах, детки развлекаются. А вот у нас воруют взрослые — ложки, вилки, перечницы, солонки», — возмущаются приморцы.

Местные жители в комментариях отметили, что молодежь бросила тележку возле 83-й школы и ушла.