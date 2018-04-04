Возле фан-зоны ЧМ-2018 в Петербурге запретят продавать напитки в стекле.

Как сообщают в пресс-службе городского правительства, в целях безопасности Конюшенную площадь оборудуют тремя дополнительными выходами. Таким образом, их станет шесть. В ближайших к территории магазинах запретят продавать напитки в стеклянной таре. В кафе и барах, находящихся возле площади, алкоголь будет только на разлив.