На внутреннем кольце КАД с 10 апреля перекроют две полосы
Скорость движения по ремонтируемым участкам ограничат до 50 км/ч.
Скорость движения по ремонтируемым участкам ограничат до 50 км/ч.
На Кольцевой в Петербурге с 10 апреля снова закипит работа. Там будут менять два деформационных шва на мосту, проходящем над железной и автомобильной дорогой и рекой Лубья. Это на пересечении КАД с Рябовским шоссе.
А на развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе заменят один деформационный шов на путепроводе. Для этого придется ограничить движение.
— Работы будут производиться круглосуточно, в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, потом на другой. Так, с 10 по 20 апреля перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. А с 21 по 30 апреля — третью и четвертую, — рассказывают в
На время перекрытия двух полом по оставшимся введут ограничение до 50 километров в час, о чем водителей предупредят временные дорожные знаки. Установят также направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие водоналивные барьеры.
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