Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Назван лучший автомобиль в мире
Федор Бондарчук высказался об «особенной дочке»
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Орбакайте в ярко-красном костюме блистала на модном показе
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в Китае и провел переговоры с председателем КНР
Удар по Медведеву: за что арестовали "неприкасаемых" Магомедовых
СМИ: Минфин припугнул Великобританию
Назван лучший автомобиль в мире
Новый кроссовер Volkswagen: спортивный и красивый
СМИ: эксперт рассказал о "страшной травме" Великобритании
СМИ: ВМФ РФ возьмет под охрану Азовское море
Лили-Роуз Депп рассталась с бойфрендом
Пользователи Сети обсуждают «помолодевшего» Дмитрия Харатьяна
Власти Подмосковья назвали безвредными выбросы на полигоне «Ядрово»
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Версия Мэй провалилась: следа РФ в «деле Скрипаля» нет
Тысячи россиян жаждут наказать «фашистку» Малышеву
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
09:55 (мск), источник: Комсомольская правда

На внутреннем кольце КАД с 10 апреля перекроют две полосы

Скорость движения по ремонтируемым участкам ограничат до 50 км/ч.

На Кольцевой в Петербурге с 10 апреля снова закипит работа. Там будут менять два деформационных шва на мосту, проходящем над железной и автомобильной дорогой и рекой Лубья. Это на пересечении КАД с Рябовским шоссе.

Читайте также
Садовую улицу перекроют на два дня

А на развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе заменят один деформационный шов на путепроводе. Для этого придется ограничить движение.

— Работы будут производиться круглосуточно, в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, потом на другой. Так, с 10 по 20 апреля перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. А с 21 по 30 апреля — третью и четвертую, — рассказывают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На время перекрытия двух полом по оставшимся введут ограничение до 50 километров в час, о чем водителей предупредят временные дорожные знаки. Установят также направляющие стрелки со световой индикацией и ограждающие водоналивные барьеры.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Стрельба в офисе YouTube: три человека пострадали
«Новый политический цикл»: Ксения Собчак снялась в мокром купальнике
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего фото
Захарченко: Из изъятых 9 млрд руб. мне принадлежат только 93 тыс
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Эксперты рассказали, какая экономическая стратегия нужна России
Рост цен на топливо ударит по потребителям
США зафиксировали испытание Россией противоспутникового оружия
Спорт
Роналду стал первым футболистом, забившим в 10 матчах ЛЧ подряд Роналду установил рекорд во вторник в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с туринским «Ювентусом», который завершился со счетом 3:0 в пользу «сливочных»
Авто
Гаишникам придумают «ежедневный план» (и это не «палки») Глава ГИБДД Михаил Черников планирует окончательно избавиться от так называемой «палочной системы»
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
5 самых смелых идей для окрашивания Международные колористы красят своих клиентов под оттенок сливочного пива и радужной призмы и изобретают (чаще всего методом тыка) новые техники.
Дети
Елена Ксенофонтова отсудила дочь у бывшего мужа Актриса поблагодарила неравнодушных за поддержку.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь