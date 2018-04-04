На внутреннем кольце КАД с 10 апреля перекроют две полосы

На Кольцевой в Петербурге с 10 апреля снова закипит работа. Там будут менять два деформационных шва на мосту, проходящем над железной и автомобильной дорогой и рекой Лубья. Это на пересечении КАД с Рябовским шоссе.

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А на развязке КАД на пересечении с Колтушским шоссе заменят один деформационный шов на путепроводе. Для этого придется ограничить движение.

— Работы будут производиться круглосуточно, в два этапа: сначала на одной половине проезжей части, потом на другой. Так, с 10 по 20 апреля перекроют полосу безопасности, первую и вторую полосы. А с 21 по 30 апреля — третью и четвертую, — рассказывают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».