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Белогрудые ежи проснулись в Московском зоопарке с наступлением тепла, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Медведи еще продолжают спать, а вот белогрудые ежи уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму», — цитирует руководителя учреждения Агентство «Москва». Отмечается, что этот вид ежей обитает в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. Они любят жить на опушках леса, берегах каналов и окраинах полей. Ежи не боятся человека и могут поселиться около дачи или в парке.

В зоопарке ежей можно увидеть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России». Ежи ведут ночной образ жизни, их поселили в условия искусственных сумерек, чтобы дать шанс гостям за ними понаблюдать.

Животные наиболее активны в первые две недели после спячки. Как пояснили в пресс-службе зоопарка, сейчас они тратят все силы на поиск пищи.

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Отмечается также, что аппетит после спячки проснулся и у местных енотов. Они несколько раз вылезали из домиков в надежде на приход весны и возвращались ко сну. Теперь же они окончательно проснулись и принялись за активные поиски пропитания, рассказал руководитель отдела внешних коммуникаций Московского зоопарка Магомед Саралиев.

В спячку в зоопарке ложатся бурый и гималайские медведи, еноты, енотовидные собаки, сурки, тушканчики, сони, ежи и некоторые другие животные. В 2018 году первыми очнулись тушканчики, которых достали из специального холодильника.