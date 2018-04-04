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08:47 (мск), источник: VN.ru

Какие улицы Новосибирска перекроют на Пасху-2018

В ночь с 7 на 8 апреля ряд улиц будет перекрыт в Новосибирске для обеспечения безопасности празднования Пасхи, которая в этом году приходится на 8 апреля. Ограничение движения транспорта продлится пять часов, сообщает пресс-центр мэрии.

С 23 часов 7 апреля до 4 часов 8 апреля вводится временное прекращение движения транспорта с обеспечением объезда на следующих участках автомобильных дорог:

— по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до ул. Пархоменко;.

— по переулку 1-му Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Дружбы;.

— по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;.

— по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Каинской до ул. Спартака;.

— по ул. Урманова на участке от ул. ХХ Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;.

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— по ул. Саввы Кожевникова на участке от ул. Аникина до ул. Урманова;.

— по внутридворовым проездам у здания № 139/1 по ул. Связистов;.

— по четной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Квартал 101 до ул. Ватутина;.

— по четной стороне ул. Ватутина на участке от ул. Немировича-Данченко до ул. Тульской;.

— по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года;.

— по ул. Новогодней на участке от ул. Космической до ул. Таймырской;.

— по ул. Таймырской на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко.

Кроме того, с 19 часов 7 апреля до 8 часов 8 апреля для перевозки горожан в отдаленные микрорайоны Новосибирска после богослужения будет организована работа пассажирского транспорта. На этот же период вводится ограничение стоянки автомобилей на улицах, прилегающих к городским храмам.

Ранее VN.ru составил список адресов всех православных храмов Новосибирска. Уже в 15.00 субботы начнется освящение куличей, которое продолжится утром 8 апреля в день Святого Воскресения Господня. В 23.30 субботы в храмах состоится предпасхальная молитва — полунощница, после которой в полночь начнутся крестный ход, пасхальная заутреня и Божественная литургия. На 12.00 воскресенья намечен Пасхальный крестный ход от Вознесенского кафедрального собора до Александро-Невского собора.

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