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08:49 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске из центра города вывезли 8 тыс. грузовиков мусора

При этом за вывоз мусора горожане отказываются платить.

В Омске из центра города вывезли 8 тыс. грузовиков мусора. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С начала 2018 года из частного сектора Центрального округа города Омска вывезли уже 8 тыс. грузовиков мусора. При этом сами омичи не торопятся платить за вывоз ТБО. Согласно нормативу жители частного сектора должны каждый месяц платить по 30,09 рублей с человека за вывоз мусора, однако даже такие небольшие деньги люди не спешат платить. Поэтому омичам выдаются уведомления о необходимости вывоза мусора, а затем выписывается штраф.

«С начала года выдано уже свыше 5 000 уведомлений и составлено более 4000 протоколов. С 25 апреля ужесточиться работа по составлению протоколов на тех, кто не выполнил работы, указанные в уведомлениях», — пояснил консультант отдела содействия развитию жилищного хозяйства, благоустройства и зеленого строительства администрации Центрального округа Геннадий Синичников.

Отметим, что для физических лиц штраф составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных — от 5000 до 20000 рублей, для юридических — 10000 до 100000 рублей.

Добавим, что, отказываясь платить за вывоз мусора, омичи способствуют возникновению стихийных свалок.

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