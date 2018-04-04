Депутат предложил Минтрансу поменять название аэропорта в Петербурге.

Парламентарий направил письмо Максиму Соколову. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением поменять буквенные коды авиагаваней: LED (Ленинград) на SPB, а SVX (Свердловск) на EKB.

Петров считает, что в названиях этих аэропортов есть идеологическая составляющая и сохранение имен Свердлова и Ленина в топонимах не отвечает интересам России.