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09:54 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Депутат предложил Минтрансу поменять название аэропорта в Петербурге

Он направил письмо Максиму Соколову.

Депутат предложил Минтрансу поменять название аэропорта в Петербурге.

Парламентарий направил письмо Максиму Соколову. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением поменять буквенные коды авиагаваней: LED (Ленинград) на SPB, а SVX (Свердловск) на EKB.

Петров считает, что в названиях этих аэропортов есть идеологическая составляющая и сохранение имен Свердлова и Ленина в топонимах не отвечает интересам России.

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