Депутат предложил Минтрансу поменять название аэропорта в Петербурге
Он направил письмо Максиму Соколову.
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Он направил письмо Максиму Соколову.
Депутат предложил Минтрансу поменять название аэропорта в Петербурге.
Парламентарий направил письмо Максиму Соколову. Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением поменять буквенные коды авиагаваней: LED (Ленинград) на SPB, а SVX (Свердловск) на EKB.
Петров считает, что в названиях этих аэропортов есть идеологическая составляющая и сохранение имен Свердлова и Ленина в топонимах не отвечает интересам России.
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