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12:02 (мск), источник: Клопс.ru

Черняховский предприниматель организовал в продуктовом магазине «полку добра»

В Черняховске предприниматель организовал в своём магазине акцию «Полка добра». Нуждающиеся покупатели могут взять продукты бесплатно со специального стеллажа.

«Ко мне обратились местные волонтёры с предложением организовать такую полку. Я согласился. Только не подумайте, что это какая то пиар-акция, с целью рекламы. Просто хочется сделать доброе дело. Негатива и зла вокруг хватает, хочется внести хоть какой-то светлый лучик», — рассказал «Клопс» владелец магазина.

Акция проходит в магазине «Марлин» на ул. Госпитальной в районе большого рынка. Она стартовала 3 апреля.

«Я сам стою за прилавком и вижу, как живут люди с маленьким достатком, поэтому и решил организовать такую акцию. Главное, чтобы народ не начал борзеть. Халяву у нас очень любят. Поэтому буду держать на строгом контроле», — отметил мужчина.

По словам собеседника, волонтёры планируют продолжить открывать «полки добра» в городе. Пока неизвестно, в каких магазинах они появятся.

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