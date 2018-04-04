Черняховский предприниматель организовал в продуктовом магазине «полку добра»
В Черняховске предприниматель организовал в своём магазине акцию «Полка добра». Нуждающиеся покупатели могут взять продукты бесплатно со специального стеллажа.
В Черняховске предприниматель организовал в своём магазине акцию «Полка добра». Нуждающиеся покупатели могут взять продукты бесплатно со специального стеллажа.
«Ко мне обратились местные волонтёры с предложением организовать такую полку. Я согласился. Только не подумайте, что это какая то
Акция проходит в магазине «Марлин» на ул. Госпитальной в районе большого рынка. Она стартовала 3 апреля.
«Я сам стою за прилавком и вижу, как живут люди с маленьким достатком, поэтому и решил организовать такую акцию. Главное, чтобы народ не начал борзеть. Халяву у нас очень любят. Поэтому буду держать на строгом контроле», — отметил мужчина.
По словам собеседника, волонтёры планируют продолжить открывать «полки добра» в городе. Пока неизвестно, в каких магазинах они появятся.
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